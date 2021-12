Momente fără precedent pentru Anca Serea, după ce a ajuns de urgență la spital din cauza stării de rău. Într-o postare pe contul personal de Instagram, vedeta susține că s-a simțit rău, iar primul lucru la care s-a gândit a fost că e infectată cu coronavirus.

A făcut un test, însă rezultatul a fost negativ, așa că ajutată de soțul ei, a mers de urgență la spital. Vedeta a fost externată chiar pe 1 decembrie, iar analizele pe care le-a făcut au ieșit bine, chiar și CT-ul cranian. Pe de altă parte, ea susține că are nevoie de odihnă în continuare.

„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă. (…)

Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… am făcut două teste rapide, amândouă negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital”, a anunțat Anca Serea pe Instagram.

De menționat este faptul că Anca Serea s-a mai confruntat cu probleme de sănătate din cauza bolii de care suferă. Soția lui Adi Sînă are o anemie severă, care i-a creat destul de multe probleme.

Ce probleme de sănătate are Anca Serea

Ea a declarat la un momendat că primele simptome au început să apară când se afla în vacanță în Bulgaria, atunci când a avut nevoie de o intervenție imediată. Totodată, vedeta a mai adăugat că este o persoană optimistă care va pune sănătate pe primul loc, atât în cazul ei cât și a membrilor familiei.

„Aveam o stare de slăbiciune accentuată care mă punea în dificultate mai ales atunci când aveam nevoie să fac niște acțiuni de-astea mai rapide cum ar fi condusul sau alergatul sau, nu știu, când aveam o zi mai agitată. Eu sunt o persoană foarte optimistă și mi-am promis ca sănătatea să fie prioritară de astăzi înainte pentru mine și pentru cei din familie. Mâine o să consult și un medic hematolog, un specialist, pentru că eu mă confrunt din păcate cu această anemie severă de foarte mulți ani și îmi asum vina pentru că nu am făcut, poate, ce trebuie.

Dar acum să sperăm că suntem pe drumul cel bun. Mă rog la Dumnezeu să fim cu toții sănătoși. M-am speriat foarte tare, da. Am avut niște momente în care am fost foarte descumpănită. Mai ales în timpul nopții pentru că nu e ușor să stai într-o rezervă singură, închisă. În primul rând, din cauza covidului accesul nu este permis celor dragi și na, am stat acum aproape două săptămâni internată”, a declarat Anca Serea în emisiunea lui Cătălin Măruță.