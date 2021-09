Anca Serea și Adi Sînă au o familie minunată împreună, cei doi fiind părinţii a şase copii. Vedeta TV și soțul ei și-ar mai fi dorit să devină părinți din nou, însă Anca a dezvăluit că nu mai poate rămâne însărcinată, deoarece are anumite probleme medicale

Au tot circulat zvonuri potrivit cărora vedeta de televiziune ar fi din nou însărcinată, însă aceasta a negat, spunând că, deși și-ar mai dori copii, nu mai poate face asta, pentru că are anumite probleme care nu îi permit să devină iarăşi mămică:

“Arăt că aș fi însărcinată? Mi se pare că am postat o poză în care eram cu o rochie foarte lungă și era foarte creponată în zona abdomenului, și de atunci s-a speculat. Întrebau oamenii, pe conturile de socializare. Nu că nu mai vreau… Adi își dorește foarte mult, eu, sincer…nu că nu mai vreau… nici nu mai pot.

Pentru că am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Și starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, să spun așa, cred că 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e suficient”, a declarat Anca Serea, într-un interviu acordat Ciao.ro.