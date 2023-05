Anca Serea a acceptat recent invitația lui Cătălin Măruță de a veni ca invitat în emisiunea sa de pe Pro TV. Soția lui Adi Sînă a avut parte de mai multe surprize care au emoționat-o până la lacrimi pe vedetă.

Mai întâi, soțul Andrei a așteptat-o pe Anca Serea la intrarea în platou cu o cutie roșie în care erau mai multe amintiri ale vedetei. Printre aceste amintiri s-a aflat și o poză cu Anca Serea de pe vremea când era copil. Poza, făcută în fața casei bunicilor ei, a emoționat-o foarte mult pe soția lui Adi Sînă, care nu s-a mai putut abține și a vărsat câteva lacrimi în direct.

”Chiar că surprize. Stai să-mi revin. Știi de ce plâng? Am crezut că nu mai am aceste poze. Nici nu știu dacă se înțelege ce spun. Asta e o poză pe care am făcut-o în fața casei bunicilor mei care nu mai sunt.

Cred că e singura poză pe care o am. Nici nu mai știu, cred că eram până în clasa I”, a precizat Anca Serea, la văzul imaginii respective.

Fosta dirigintă a vedetei și-a făcut apariția în platoul emisiunii de la Pro TV

Anca Serea habar nu a avut de surprizele pe care Cătălin Măruță i le-a pregătit, motiv pentru care a fost surprinsă să o vadă pe fosta sa dirigintă în platoul emisiunii. La vederea acesteia, soția fostului membru al trupei Akcent a început din nou să plângă. Vedeta și-a cerut scuze față de cea care i-a fost profesoară, subliniind că este foarte emotivă.

”Deci chiar m-ai emoționat, sincer. Vai, nu cred. Doamne, sunteți neschimbată. Deci nu cred că ați venit. Iertați-mă că plâng, dar sunt superemotivă”, a spus vedeta.

La rândul său, diriginta vedetei a precizat că ea a fost o elevă timidă, care nu se afirma.

”Vai, Ancuța, nu-mi vine să cred că am venit. Să ții tu minte că toți te-am iubit și te-am apreciat. În clasa a 6-a a fost singura dată când a luat premiul 2, în rest avea doar locul 1”, a adăugat și cea care i-a fost dirigintă Ancăi Serea.

Anca Serea câștigă destui bani încât să își poată întreține familia

Fiind o persoană publică și având numeroși copii, oamenii s-au întrebat cât câștigă Anca Serea pentru a putea face față tuturor cheltuielilor necesare. Vedeta a fost invitată la un moment dat în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, acolo unde a vorbit despre acest aspect.

”Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, spunea vedeta.