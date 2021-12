Pentru Top 300 companii 2021, am inițiat un dialog cu conducerea companiei. La interviu ne-a răspuns chiar CEO-ul Asirom, Cristian Ionescu.

Capital: – Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021?

Cristian Ionescu: – Pentru anul curent (2021), proiecţiile noastre indică realizarea unei cifre de afaceri apropiată de 700 milioane de lei, în creştere faţă de anul anterior cu circa 10 procente. Anticipăm că toate clasele de asigurări vor contribui la evoluţia pozitivă, începând cu asigurările de bunuri şi proprietăţi, continuând cu asigurările casco şi, nu în ultimul rând, asigurările de viaţă şi de sănătate.

C: – Ce profit progonozați la finalul acestui an?

C.I: – Pentru acest an, ne-am propus să atingem nivelul de „break-even”, ceea ce înseamnă că, la nivelul operaţiunilor noastre, nivelul veniturilor din activitatea de bază să acopere în totalitate cheltuielile, în condiţiile realizării unor investiţii semnificative în programele de modernizare a Asirom VIG: începând cu cele de digitalizare, contiunand cu extinderea parteneriatelor, dar şi în zona de reîmprospătare imaginii companiei – prin lansarea unei noi identităţi vizuale a brandului Asirom, capabilă să reflecte transformările semnificative ale companiei în privinţa strategiei şi a relaţiilor sale cu partenerii şi cu clienţii.

Modernizare și digitalizare

C: – Care este bugetul de investiţii pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

C.I: – În ultimii doi ani (2020 şi 2021), au fost majorate substanţial investiţiile pe care Asirom le-a alocat pentru derularea programelor de modernizare a companiei, atât în ceea ce priveşte operaţiunile de tip back-office, cât şi pe cele care definesc interacţiunile cu clienţii şi cu partenerii companiei. Preponderent, cheltuielile de capital s-au îndreptat către zona de digitalizare a operaţiunilor companiei. Anticipăm că în anul următor, nivelul acestor categorii de investiţii va rămâne la un nivel comparabil, adică circa 10 milioane de lei.

C: – Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

C:I: – Strategia implementată începând din 2019 şi asumată pentru următorii 5 ani are ca principali piloni investiţiile în digitalizare, optimizarea interacţiunilor şi serviciilor oferite clienţilor şi dezvoltarea de produse facultative moderne. Anul aceasta am continuat procesul de digitalizare a operaţiunilor de back office, precum şi a serviciilor oferite clienţilor, dezvoltând o abordare multiretea. Am lansat un produs nou dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii, am integrat inteligenta artificială în interacţiunea cu clienţii şi am continuat dezvoltarea unor programe de „customer care” ce poate deservi orice nevoie de comunicare a clientului.

În paralel, au fost alocate sume substanţiale pentru redefinirea imaginii companiei, astfel încât aceasta să proiecteze public noua filosofie de business a companiei, ce vizează optimizarea relaţiilor cu clienţii şi cu partenerii. A fost derulat un proces de rebranding consistent, marea majoritate a agenţiilor Asirom fiind modernizate. Asirom are, de asemenea, un nou site, ce proiectează în mediul online nouă identitate a brandului Asirom VIG, atât sub aspectul reprezentării grafice, cât şi sub aspectul structurării informaţiei şi funcţionalităţilor oferite.

În contextul în care prezenta online devine din ce în ce mai importantă şi pentru industria de asigurări, noul website al Asirom este o platformă de comunicare modernă, prin intermediul căreia compania îşi propune să răspundă mult mai bine nevoilor şi intereselor publicului din România. Cu un conţinut informaţional simplificat atât sub aspectul structurii, cât şi al relevantei pentru utilizatori, site-ul www.asirom.ro a fost reconstruit astfel încât să ofere vizitatorilor uşurinţă în navigare şi acces rapid la serviciile şi produsele Asirom VIG.

Anul provocărilor

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-aţi înfruntat în acest an?

C.I: – La Asirom, vedem provocările că pe un motor pentru transformare. Cea mai mare provocare din ultima perioadă a fost generată de pandemia COVID 19 şi efectele sale asupra societăţii în întregul său. Dincolo de dificultăţi, de situaţii inedite şi de efecte negative, contextul generat de manifestarea pandemiei ne-a împins la accelerarea procesului de simplificare a interacţiunii cu clienţii, înţelegând mai bine nevoia clientului de a ajunge la noi cât mai uşor.

Este evident că nouă conjunctura socială a adus şi numeroase schimbări în comportamentul cumpărătorului, motiv pentru care întreaga strategie Asirom s-a concentrat asupra clientului şi a proiectării la nivelul tuturor produselor şi serviciilor pe care le oferim a filosofiei noastre de business exprimată prin sloganul „Simplu. Sigur”.

Actualmente, continuăm să căutăm noi şi noi modalităţi de a deservi cât mai simplu şi sigur clientul Asirom, catutand să folosim cât mai extins şi eficient noile tehnologii şi incercând să identificăm în permanenţă zonele în care putem inova.

Inovație și curaj

C: – Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

C.I: – După o perioadă cu numeroase provocări generate de manifestarea pandemiei, ne bucurăm de rezultate pozitive, pe alocuri chiar mai bune decât ne-am propus şi ne-am aşteptat. Am învăţat mai bine care sunt nevoile clientului, am devenit mai curajoşi, căutând mereu modalităţi de a inova, şi ne-am concentrat pe calitatea serviciilor şi pe îmbunătăţirea interacţiunii clienţilor şi partenerilor noştri în toate zonele şi ariile de operaţiuni derulate de Asirom.

Am continuat strategia de digitalizare a operaţiunilor şi serviciilor Asirom, astfel portofoliul nostru de servicii online devine din ce în ce mai vast. Compania oferă interacţiune 100% online pentru achiziţii de poliţe de asigurări, servicii de daune – de la notificare la plata dosarului, inspecţia de risc pentru asigurarea CASCO, asistenta medicală online prin serviciul de telemedicina – programări, consultaţii, reţete, precum şi un sistem de customer care via chat sau whatsapp.

De asemenea, am fost primul asigurator din România care a introdus folosirea inteligenţei artificiale în procesele de dezdăunare, reducând riscul de eroare umană la minimum, asigurând transparenţa totală pentru client şi rapiditate în procesarea dosarelor de dăuna.

Nu trebuie să uităm nici faptul că anul acesta aniversăm 30 de ani de activitate, Asirom fiind compania cu cea mai îndelungată tradiţie pe piaţa de asigurări din România. Suntem mândri de istoria celor 3 decenii, suntem recunoscători milioanelor de clienţi care ne-au ales, precum şi angajatiilor şi partenerilor care au contribuit la menţinerea companiei, în permanenţă, în topul celor mai importanţi asiguratori din România.

C: – Dacă ar fi să vă caracterizaţi compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

C.I: – Asirom îmbină tradiţia cu modernitatea, oferind produse şi servicii simple şi sigure, personalizate după nevoile clienţilor.