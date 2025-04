Fost președinte al PNL și lider marcant al scenei politice din ultimele două decenii, Antonescu afirmă că a învățat să nu uite că este „în primul rând om” și că funcțiile publice sunt doar un „accident onorant” în viața unui cetățean.

Întrebat ce nu va face în calitate de președinte, Crin Antonescu oferă un răspuns onest și ferm:

El se distanțează de figura clasică a politicianului și declară că își propune să se comporte ca un „cetățean pus în situația de a conduce sistemul politic”, nu ca un om care profită de poziție.

În ceea ce privește posibile vulnerabilități din trecut care i-ar putea afecta șansele la prezidențiale, Antonescu respinge ferm ideea existenței unor „pete reale”. „Ceva ce real s-a întâmplat – nu. Nu există niciun element care să-mi afecteze, sau care ar trebui să-mi afecteze șansele”, spune el. Admite însă că în cariera sa lungă a făcut greșeli, ca orice om, dar „niciodată cu bună știință”.

Referitor la acuzațiile că ar fi trăit „pe banii soției” în ultimii ani, Crin Antonescu le califică drept simple atacuri calomnioase.

Crin Antonescu susține că unul dintre punctele centrale din programul său este reforma funcționării instituțiilor statului. Propune un instrument de auditare a acestora – o structură formată din experți ai instituțiilor existente, ai mediului academic, ai societății civile și ai mediului de afaceri.

„Nu e o instituție nouă și nu costă bani în plus. E vorba de a colecta date despre cât de eficient, transparent și corect funcționează aceste instituții”, explică el.

Antonescu își exprimă susținerea pentru reforma administrativă și spune că președintele poate fi un partener în acest proces.

Dacă președinția lui Klaus Iohannis a fost definită de sloganul „România Educată”, Crin Antonescu propune o altă viziune: o „Românie mai sigură”.

Antonescu dorește un stat care să ofere sprijin antreprenorilor, profesorilor, medicilor, dar și să protejeze categoriile vulnerabile: pensionari, copii defavorizați, oameni bolnavi.

Deși afirmă că nu dorește să „împrumute” nimic de la foștii președinți, Crin Antonescu analizează cu obiectivitate punctele forte ale acestora.

Ion Iliescu

Emil Constantinescu

Îl consideră singurul președinte care a făcut politică fără a pune pe primul plan grija pentru un al doilea mandat.

Traian Băsescu

Deși a fost un adversar politic declarat, Crin Antonescu recunoaște că Traian Băsescu a avut calități politice: curaj, cunoaștere detaliată a dosarelor, capacitate de comunicare.

Crin Antonescu, retras din viața politică timp de aproape un deceniu, spune că nu și-ar fi dorit neapărat o revenire, dar s-a simțit „chemat” într-un moment în care nu a văzut o alternativă mai bună.

„Nu aș fi venit acum dacă nu mi se cerea sau dacă nu credeam că pot ajuta. Nu am făcut compromisuri, nu am trădat, nu am participat la jocuri subterane. Și poate că acum e momentul pentru un președinte care să nu fie doar un jucător politic, ci o voce a normalității”, spune candidatul.