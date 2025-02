Crin Antonescu a fost o figură centrală în politica românească la începutul anilor 2000, însă în 2014 a decis să se retragă, lăsând loc altora să preia frâiele puterii. Acum, la zece ani de la plecarea sa din viața politică, Antonescu a oferit clarificări cu privire la motivul retragerii și la ce a făcut în această perioadă.

Într-o înregistrare video, fostul lider al PNL a explicat că familia a fost prioritatea sa, însă acum este timpul să se dedice din nou țării.

Crin Antonescu a abordat direct întrebările care i-au fost adresate în ultimii ani cu privire la retragerea sa din viața politică.

Fostul politician a precizat, totodată, că nu a plecat din politică din motive de teama sau datorii ascunse.

„Nu am fugit, la 34 de ani, fără să am vreo datorie de familie. Am plecat pentru că eram convins că până acolo mi-a fost drumul în politică”, a subliniat Antonescu.

Antonescu a continuat, abordând un subiect sensibil: fenomenul dezinformării și lipsa de încredere în instituțiile statului.

„Ştiţi care e adevărul? Vreţi să ştiţi de ce am plecat 10 ani şi ce am făcut? Ne bălăcim în conspiraţii. Crin e şantajabil, are datorie, are dosare, îl au ăştia la mână cu ceva.

După zeci de ani în care ni s-au spus nişte minciuni, e normal să ne îndoim atunci când auzim că apa e udă. Apa la români e doar solidă. Un cataroi de gheaţă pe care alunecăm, cădem şi ne rupem gâtul. Nu avem răspunsuri şi nu credem în nimic ce vine de la autorităţi”, a declarat el, criticând teoriile conspiraționiste care circulă frecvent în societatea românească.