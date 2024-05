Salariul minim va crește cu 400 de lei. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a subliniat că decizia de a creşte salariul minim este deja luată. Aceasta, spune el, este un sprijin esențial pentru mediul de afaceri.

Preşedintele PNL a declarat că au avut loc discuţii în cadrul coaliţiei pe această temă. S-au abordat aspectele legate de mărirea salariului minim. Majorarea salariului a fost un subiect de primă importanţă din cauza unei comunicări interne deficitare în cadrul Coaliţiei.

El a menţionat că toate aceste aspecte au fost clarificate și că au existat discuții cu:

”Am avut discuţii la nivelul coaliţiei ieri (luni – n.r.). Am discutat tot ceea ce ţine de acest subiect care practic a ţinut prima linie pentru o lipsă de comunicare internă la nivelul Coaliţiei. Ieri s-au lămurit toate aceste aspecte şi în acest moment vă pot spune că am discutat cu mediul de afaceri, am discutat cu sindicatele, am discutat ieri cu partenerii de coaliţie. Decizia este luată pentru mărirea salariului minim, cu această nevoie de sprijinire a mediului de afaceri”, a afirmat preşedintele PNL.