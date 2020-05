Cel mai vulnerabil punct, cel mai mare „handicap” al SUA în domeniul economico-politic mondial este mândria. Iar China și-a extins mereu sfera de influență printr-o strategie care dă impresia ca încearcă să nu fie amenințătoare, că este pasivă, asemenea unui boxeur care și-a lăsat jos garda.

Din acest motiv, economiile vestice au închis deseori ochii în fața atitudinii tot mai autocratice și opresive a Chinei. Acum a venit vremea „confruntării” pentru țările vestice în frunte cu SUA, care singure și-au făcut propriile economii tot mai dependente de China.

Chiar dacă statele vestice cred că își pot acoperi sau măcar liniști, printr-un „proces de neglijență” împotriva Chinei, problemele de conștiință și nemulțumirea pe care le simt când se privesc în oglindă, greșesc foarte mult.

Pentru că, mutând procesele de producție „murdare și riscante” în țări emergente, doar pe motiv că este mai ieftin, au afectat viitorul acestor țări și echilibrele economice ale lumii.

Reechilibrarea naturii, diminuarea rapidă a poluării atmosferice și creșterea activității vietăților maritime în momentul în care cinci miliarde de persoane au fost nevoite să se retragă în case arată că este inevitabilă o „confruntare globală” a marilor economii globale, în frunte cu SUA, în numele naturii folosite în propriile interese, în numele resurselor solului și subsolului și în numele viitorului lumii.

Și China are nevoie de „o confruntare”. După cum arată cele ce s-au întâmplat în cazul coronavirusului, trebuie stabilit clar că China are o responsabilitate inevitabilă față de lume. Atitudinea tot mai dură a Chinei din ultima perioadă, mândria tot mai mare, atitudinea referitoare la acțiunile din Africa au demonstrat clar că deși este o economie asiatică în curs de dezvoltare, este înclinată să abordeze atitudinea „colonială”, bazată pe interese, specifică unei țări vestice membre a Alianței Atlantice.

Această atitudine pune la cel mai serios mod sub semnul întrebării onestitatea și caracterul incluziv al proiectului chinezesc „O centură, un drum”. Din acest motiv, China are nevoie de o confruntare care să arate că nutrește bune intenții față de lume și față de sistemul mondial.

În acest proces, cetățenii lumii vor urmări cu atenție în ce mod vor trece marile țări testul sincerității. Se va vedea încă o dată ce probleme are de suferit lumea în care trăiesc din cauza petrodolarilor pe care îi obțin din bogățiile subterane. Turcia însă va fi mândră să treacă cu succes testul sincerității globale, sub conducerea și sub viziunea președintelui Erdoğan.