Care e acum starea de sănătate a Danei Roba

Dana Roba a trecut prin clipe grele după ce soțul ei a lovit-o cu un ciocan la începutul lunii iunie. Aceasta a fost transportată la spital cu răni extrem de grave, iar medici au fost rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.

Make-up artistul a făcut față unor intervenții chirurgicale dificile, a suportat proceduri de reabilitare, a primit tratament medical specializat, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătățit.

Dana Roba a postat un mesaj pe Instagram prin care a anunțat că medicii se vor ocupa și de piciorul ei drept, care este umflat în urma loviturilor. Atunci când a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, ea avea o vânătaie foarte mare din cauza loviturilor încasate.

„Astăzi, medicii de la Județean se ocupă și de piciorul meu drept. Îmi este foarte umflat. Când m-au internat, avusesem o vânătaie foarte mare de la loviturile de ciocan pe care mi le-a dat fostul soț”, a scris Dana Roba pe InstaStory.

Copilele sale martore la calvarul prin care a trecut

Fetițele Danei Roba i-au povestit scena în care tatăl lor a atacat-o cu ciocanul fără milă. Pe lângă suferința fizică și psihică trăită de Dana Roba se adaugă și suferința de mamă.

„Când am fost după fete am avut încă un șoc cand fetițele mi-au povestit ca au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru au lăsat cicatrici și traume in sufletul fetelor mele care vor avea nevoie ani buni de consiliere psihologice.

Mă voi prezenta cu capul sus la fiecare termen de judecată, ca toată lumea sa vadă ce a putut sa facă acest monstru.”, a scris Dana Roba, pe contul ei personal de Instagram.

Concluzia expertizei psihologice

„S-au făcut mai multe expertize. În cadrul expertizei telefonice procurorii au aflat detalii despre tot. El s-a dus cu poliția apoi și a luat cearceaful din tomberon, ciocanul și i le-a adus procurorului. A fost audiat de două ori de anchetatori acasă câte șase ore, apoi a fost audiat de trei ori la Parchet.

I s-a făcut și expertiză psihologică și au constatat că era în toate facultățile mintale. A vrut să mă omoare cu sânge rece! A premeditat tot, sunt absolut sigură”, a declarat Dana Roba.