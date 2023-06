„UDMR să preia Ministerul Energiei şi să păstrăm Ministerul Mediului pe care l-am condus şi până acum. Atunci domnul Kelemen Hunor le-a transmis liderilor coaliţiei că trebuie să meargă în forurile statutare competente şi să luăm o decizie. Acest lucru s-a şi întâmplat.

La ora 16.00 a avut loc o şedinţă online unde am fost de acord cu toţii, şi eu am fost prezent la această şedinţă şi am decis să devenim mai flexibili, că a fost şi această acuzaţie că nu suntem flexibili când am spus că nu renunţăm la Ministerul Mediului şi la Ministerul Dezvoltării.

Şi atunci am spus că nu vrem să creem această imagine că vrem să fugim de povara guvernării, urmează o perioadă mai dificilă şi am spus ca în aceste condiţii să devenim mai flexibili”, a spus Cosma Botond.

UDMR este dispus că accepte portofoliile Mediu și Energie

Liderul deputaților UDMR a spus că partidul său este dispus să accepte Ministerele Mediului și Energiei.

„În aceste condiţii dacă putem păstra măcar un minister pe care l-am condus şi până acum, atunci să devenim mai flexibili şi să acceptăm această ofertă făcută la 16.30 şi anume Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei. Din câte am înţeles, după aceea, au apărut probleme în special la PNL.

Dânşii au spus că ei nu cedează şi eu nu am înţeles acest cuvânt – «nu cedează». Cunosc acest cuvânt din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române dar mi-am adus aminte că, conform dorinţelor PNL, atât Ministerul Mediului, cât şi Ministerul Dezvoltării, două ministere pe care le-am condus, sunt la PNL acum.

Nu am înţeles de ce au vorbit ei despre faptul că ar ceda ceva UDMR. Pe de altă parte, am auzit pe surse că şi PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătăţii, am auzit şi de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi de Ministerul Economiei să meargă la liberali ca liberalii să fie de acord cu «cedarea» Mediului pe care l-am condus şi până acum către UDMR. Am detaliat toate aceste lucruri pentru că a fost o zi foarte plină şi cu contradicţii şi am crezut că e bine să ştim şi să avem şirul evenimentelor”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Cosma Botond a mai spus că „evident dacă nici această ofertă nu mai e valabilă, nu putem spune că acceptăm şi nu acceptăm altceva decât această ofertă. Se pare că degeaba am devenit flexibili, pentru că situaţia s-a schimbat”.

„Nu acceptăm acest lucru. Noi ieşim de la guvernare. Suntem cumva împinşi în afara guvernării”, a adăugat acesta, despre faptul că PNL nu ar mai vrea să cedeze Ministerul Mediului.

UDMR dorește să păstreze cel puțin un minister

Întrebat dacă ministerele Energie şi Mediu au fost oferite inițial de către Nicolae Ciucă sau Marcel Ciolacu, liderul deputaților UDMR a răspuns: „Nu ştiu, că nu am fost la întâlnire”.

„Nu vreau să intru în acest joc. Această ofertă a fost făcută pentru că dl Kelemen Hunor nu convoca Consiliul permanent al partidului, fiindcă nu aveam ce să discutăm. Nu ştiu. Asta trebuie să îi întrebaţi pe dânşii. Noi am devenit mai flexibili. Măcar un minister pe care l-am condus să rămână la noi. Ok, s-au schimbat datele problemei. Să nu spună nimeni că fugim de guvernare. Atunci când am devenit mai flexibili a apărut o nouă întorsătură, schimbare de situaţie. Sunt negocieri şi negociem. Dar nu se poate dictat. Nu vrem să fim cârpa nimănui”, a adăugat el.

Cosma Botond a reiterat poziția UDMR, spunând că „răspunsul nostru este că putem accepta Energia şi Mediul. Dacă s-au răzgândit şi Mediul nu mai există în ecuaţie nu putem participa în continuare la această guvernare”.

„Nu e vorba de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. E vorba să păstrăm măcar un minister pe care l-am condus. Noi am acceptat să participăm la guvernare, dar chiar în orice condiţii nu putem”, a afirmat acesta.