Vești importante despre meciul dintre FCSB și Dinamo și locul unde ar urma să fie disputat. Corpul de control al premierului Marcel Ciolacu efectuează, începând de joi, verificări cu privire la activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Se va avea în vedere inclusiv modul de administrare a Complexului sportiv Steaua Ghencea.

Surse guvernamentale au arătat că inspectorii vor efectua controale asupra modului de obţinere a veniturilor din exploatarea complexului şi a cheltuielilor de funcţionare a acestora, urmare şi a unor relatări ale presei sportive pe acest subiect.

Sursele citate au precizat că perioada pentru care se realizează controlul este de la 1 ianuarie 2021 până în prezent.

Ciolacu a fost sunat chiar de către Becali

De altfel, chiar Becali a povestit cum Marcel Ciolacu a intervenit în favoarea sa pentru ca FCSB, să joace pe stadionul Ghencea.

El a ținut să puncteze premierul PSD „a dat ordin, menționând că premierul a intervenit pentru ca echipa sa, FCSB să joace împotriva lui Dinamo pe acest teren, în ciuda opoziției rivalilor de la CSA Steaua.

Becali a susținut că l-a sunat pe Marcel Ciolacu și s-a plâns că administratori stadionului, reprezentanții CSA Steaua, îi fac șicane, în ciuda intervenției sale. El a precizat că, ulterior, a primit un telefon din partea cuiva din anturajul premierului care l-a asigurat că „problema se va rezolva”.

Ce au discutat la telefon cei doi

„Eu am încercat. Data trecută, cineva mi-a dat numărul de telefon și mi-a spus: «Domnu’ Becali, are atâtea pe cap acum…». A dat telefon și a spus: «Domn’e, se va rezolva problema. Ce a promis, a promis». Zic: «A promis și omul se ține de cuvânt, dar trebuie să știe că oamenii care vor să respecte ordinul dat, bagă șicane» adică domn’e, execut ordinul, dar bagă șicane… Și am zis să îl informez, să îi spun lucrurile astea”, a povestit Gigi Becali despre intervenția sa la Marcel Ciolacu și despre ceea ce a urmat.

De altfel, Becali nu a crezut că premierul se va implica iar cei de la CSA Steaua București îi vor lăsa echipa să folosească baza sportivă.

Latifundiarul din Pipera îl laudă pe liderul PSD

„Știți că nu sunt genul de om care să lingușească pe cineva, dar am spus eu că o să vină odată cineva în România la putere care o să pună piciorul în prag, bărbat. Eu nu am crezut că Ciolacu poate să aibă atâta putere, să fie… Este primul conducător al României care are bărbăție și putere. A venit și a zis: ordin, FCSB joacă în Ghencea! Primul bărbat din România, după 30 de ani. Și atunci, mie îmi place de el. Un om adevărat!”, a spus Gigi Becali, la ProSport Live.

Clubul Sportiv al Armatei Steaua şi FCSB vor semna contractul pentru închirierea arenei din Ghencea.