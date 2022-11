Cornelia Rednic arată mai bine ca niciodată! Celebra interpretă de muzică populară urmează o dietă strictă şi a reuşit să slăbească peste 30 de kilograme.

Secretul cu care Cornelia Rednic a slăbit: „Mi se pare extraordinar”

Ea nu are însă de gând să se oprească aici! Cu ajutorul unui terapeut, Cornelia Rednic a dat jos mai bine de 30 de kilograme şi a dezvăluit secretul cu care spune că slăbeşte chiar şi 2 kg într-o săptămână.

Artista spune că, pentru o dietă reuşită, trebuie să mănânci cât mai puţin. După ora 17:00, ea nu mai consumă deloc alimente.

„Nu-mi place să spun cuvântul foame, dar trebuie să fii puțin flămândă ca să slăbești. Nu există să ții dietă și să ai tot timpul stomacul liniștit și hrănit și să slăbești.

După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești.

Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit două kilograme. Mi se pare extraordinar”, a mărturisit Cornelia Rednic, într-un interviu acordat pentru Viva.

Iar rezultatele vorbesc de la sine, aşa cum se poate vedea şi din toate imaginile postate de vedetă pe Facebook în ultima perioadă.

Aceste mâncăruri nu mai există deloc pe masa Corneliei Rednic

În continuare, interpreta de muzică populară a dezvăluit ce alimente a eliminat complet din alimentaţie: orice conţine carbohidraţi, spre exemplu cartofi sau paste, care oricum nu îi plăceau în mod deosebit.

Cornelia Rednic a vorbit şi despre un motiv important care a determinat-o să ţină regim: videoclipurile în care îşi dorea să arate perfect.

„Nu știu să spun dacă din păcate sau din fericire, dar mie nu-mi face rău nimic. Sunt mâncăruri care îmi plac sau nu îmi plac.

De pildă, nu consum cartofi și paste, decât foarte rar, pentru că nu îmi plac. Dar îmi place carnea de vită, de oaie, iaurtul, salatele cu avocado, ouăle (…).

Eu pentru videoclipuri mi-am dorit să slăbesc. Încep un proiect nou și am vrut să arăt și eu bine, că mă îmbrac în rochițe”, a mai povestit Cornelia Rednic pentru sursa citată.