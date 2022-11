Florentina Opriș mănâncă zilnic din patru în patru ore: „Am început la vârsta de 9 ani regimul ăsta”

Deși are peste 50 de ani, Florentina Opriș, prezentatoarea emisiunii TV „Sport, dietă și o vedetă” de pe Kanal D, se mândrește cu o siluetă de viespe, care stârnește invidia și în rândul domnișoarelor de doar 20 de ani. În cadrul unui interviu de excepție, vedeta a explicat cum reușește să se mențină în formă la cei 54 de ani ai săi. Aceasta a spus că încă din copilărie, mănâncă doar patru mese pe zi, fără nicio gustare între ele, și are grijă să facă zilnic mișcare.

„Zic eu că nu fac ceva special pentru a arăta așa! Mănânc dimineața când mă trezesc, micul-dejun, după care patru ore nu mănânc nimic, beau doar apă și atât, peste patru ore mănânc din nou, după iar nu mănânc nimic încă patru ore și beau doar apă și cam asta este. Nu îmi pun nicio alarmă la telefon, cred că alarma este în interiorul meu. S-a setat corpul cu asta și chiar nu îmi este foame în aceste ore. Fac acest lucru de mulți ani, dacă mă gândesc că acum am 54 de ani și am început la vârsta de 9 ani regimul ăsta, oare câți ani sunt?

Fac în fiecare zi mișcare și dacă mă gândesc la mișcare, nu mă gândesc doar la mersul la sală ci fie că merg la plimbare, că alerg, că înot, că fac ceva și mai am un secret foarte mare pentru mine, nu știu dacă și pentru ceilalți, nu mănânc decât din patru în patru ore ca bebelușii. Fac acest lucru de când mă știu pentru că mi-am impus acest regim alimentar și la mine funcționează. Tot timpul am fost atentă la tot ceea ce mănânc, la stilul meu de viață în general, nu știu dacă la siluetă în mod special, ci am avut grijă să mă simt eu bine. Niciodată nu am avut 90-60-90, dar cel mai important lucru este că mă simt bine cu mine”, a declarat, marți, Florentina Opriș, în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Florentina Opriș vrea să își țină viața personală departe de ochii curioșilor

„De multă vreme nu mai vreau să ies în evidență cu nimeni sau cu cineva care este în viața mea, tocmai pentru că așa făceam și înainte când trăia soțul meu și mi-a fost foarte bine așa cum era. Consider că viața mea personală să rămână personală și atât”, a mărturisit vedeta, relatează sursa citată anterior.

Vă amintim soțul Florentinei Opriș a murit în anul 2012. În urmă cu doi ani, vedeta le-a sfătuit pe reprezentantele sexului frumos care au trecut prin drama pierderii partenerului de viață sau printr-un divorț la vârsta maturității să nu renunțe, „să își deschidă sufletul și mintea pentru că lucrurile de care au nevoie vor veni spre ele”. Ea a spus atunci că are un mesaj pentru doamnele care trec prin momente dificile în viață, ci anume „Timpul vindecă!”