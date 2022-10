Marian Murguleț are un slalom profesional cel puțin interesant: director în cadrul S&P România (o firmă de IT), secretar de stat în două Guverne consecutive (Dăncilă și Orban- perioadă în care promovează implementarea Bibliotecii Virtuale și organizează condițiile tehnice pentru implementarea ei), iar din primăvara acestui an este CEO al Trecadis Corp SRL, o firmă de IT.

Cele două firme de IT la care acesta a lucrat în ultimii ani au câștigat licitația organizată de Guvernul României pentru dezvoltarea Bibliotecii Virtuale, proiect susținut de același personaj în perioada în care lucra în Executiv, scrie Infofinanciar.

Cine este Marian Murguleț

Fostul secretar de stat Marian Murguleț este absolvent al Academiei de Studii Economice – Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de Valori. În 2003 ajunge la Ministerul Afacerilor Externe, în poziția de consul – șeful secției de afaceri legale – în cadrul Ambasadei României din Suedia.

Printre atribuțiile sale, se numără informarea permanentă a centralei MAE despre evoluțiile politico-economice din zona în care activa. A rămas pe acest post vreme de 5 ani, până după integrarea României în UE.

În aprilie 2008 se angajează la Uni-Recycling (România), care se ocupă cu decontaminarea solurilor și refacerea ecologică a terenurilor poluate cu substanțe petroliere, companie fondată în 2005 de un grup de ecologiști români cu ajutorul expertizei germane, după cum scrie pe site-ul firmei.

Saltul în domeniul IT

După o perioadă doi ani petrecuți în domeniul ecologiei, Marian Murguleț face trecerea în industria IT, la SIVECO, un gigant în IT-ul românesc la vremea respectivă, pe poziția de manager de vânzări pentru Turcia, Azerbaidjan, Moldova, Bulgaria, Orientul Mijlociu și zona Golfului Persic. După câțiva ani, devine general manager al SIVECO Turcia, în perioada în care compania românească a câștigat un contract cu Administrația Vamală de la Ankara.

În toamna lui 2014 atunci când SIVECO este lovită de un imens scandal de corupție, Marian Murguleț părăsește compania la două luni după eveniment și se întoarce la ecologie, la Uni- Recycling pe postul de vicepreședinte pentru dezvoltare.

După numai 6 luni se întoarce la IT, pe poziția de director de strategie și dezvoltare la S&T România. Rămâne aici timp de trei ani, până în iulie 2019.

Premierul Viorica Dăncilă îl numește secretar de stat pentru Tehnologia Informației în Guvernul României. Practic, Murguleț avea în sarcină coordonare digitalizării la nivelul întregii administrații centrale.

Promovarea pentru proiectul unei Biblioteci Virtuale

Din această poziție, Marian Murguleț începe să promoveze intens, printre altele, proiectul unei Biblioteci Virtuale, dedicată sistemului de învățământ românesc. Proiectul își propune să reunească într-un depozit resursele educaționale digitale destinate elevilor de gimnaziu din România, acestea urmând să devină deschise pentru toți elevii.

Marian Murguleț rămâne secretar de stat pe aceeași poziție și pe timpul mandatului lui Ludovic Orban. Pleacă din funcție abia la finalul lui ianuarie 2021, după ce Florin Cîțu devine premier.

În vara lui 2021, este personajul central al unui eveniment ciudat: este numit secretar de stat pentru doar 24 de ore, după care este demis de același premier Cîțu. Numai că, în perioada petrecută ca responsabil al digitalizării administrației centrale, Murguleț este cel care stabilește parametrii de funcționare și detaliile tehnice pentru licitație viitoarei Biblioteci Virtuale. Proiectul este scos la licitație în 2021.

