Florin Cîțu impune condiții stricte pentru creșterea pensiilor! Ce vrea șeful PNL pentru ca românii să primească mai mulți bani?

„În discuțiile cu PSD, Cîțu a legat creșterea pensiilor la 7% de câteva condiții. Mai exact, PNL leagă creșterile de salarii de performanță și reforma în administrație. Este de acord cu creșterea pensiilor cu mai mult de 7% dacă se ajunge prin formula și reforma sistemului de pensii ca sistemul să fie sustenabil. Pentru alocații, Cîțu preferă un sistem de deductibilități”, transmit sursele Capital.

Amintim că președintele PNL a mai spus că „trebuie să fie un sistem sustenabil de plată a pensiilor. Nu putem să creștem pensiile azi cu 30 la sută și mâine să căutăm bani”.

Florin Cîțu vrea să încheie astăzi discuția pe programul de guvernare

De asemenea, Florin Cîțu este de părere că partidele vor ajunge astăzi la o înțelegere în privința programului de guvernare. Mai apoi, spune el, va începe o nouă discuție pentru ministere și pentru funcția de premier. Potrivit celor spuse de președintele PNL, săptămâna viitoare vrea să aibă loc votul în Parlament, pentru noul guvern.

„Discutăm acele capitole unde nu am găsit încă o soluţie cu partenerii. Sunt capitolele Finanţe, Muncă, Justiţie, Economie, mai e puţin şi la Sănătate, cam acestea sunt. (…) Închidem astăzi discuţia pe programul de guvernare, încheiem protocolul, apoi discutăm pe ministere şi pe funcţia de premier. Vreau săptămâna viitoare să avem votul în Parlament”, a declarat Florin Cîţu.

Vor exista discuții despre cota progresivă de impozitare

Totodată, acesta a fost întrebat dacă se va desfiinţa Secţia Specială şi dacă vor exista discuţii despre funcţia de premier.

„Vom discuta, ştiţi foarte bine că e parte din MCV, trebuie să găsim o soluţie, eu cred că toţi vrem să terminăm acele probleme din MCV pentru a adera la Spaţiul Schengen. Nu cred că cineva de la PSD vrea să ţină România în afara Spaţiului Schengen. În acest moment discutăm despre programul de guvernare, nu am ajuns la problema premierului. Haideţi să ne înţelegem pe programul de guvernare şi după aceea mergem mai departe”, a răspuns Cîţu.

Acesta a vorbit și despre cota progresivă de impozitare, explicând că aceasta a fost prevăzută în programul de guvernare 2017-2019 al PSD, dar că nu a fost pusă în aplicare.

„Noi, când am preluat guvernarea în 2019, am preluat guvernarea după un program de guvernare 2017-2019 care avea în interior o cotă progresivă, nu a fost aplicată. M-am uitat iarăşi în acel program de guvernare, sunt aceiaşi oameni din echipa domnului Ciolacu. Speram că vom trece prin impozitul progresiv, nu a fost introdus, ceea ce arată pentru mine că nu este o soluţie bună. Dacă o voiau, o făceau atunci. Mai mult, am văzut estimări, am văzut ce a spus Comisia Europeană despre reforma fiscală pe care noi am introdus-o în PNRR şi spune foarte clar acolo, putem avea surprize pozitive cu venituri mai mari la buget.

Nu există, din punctul nostru de vedere, niciun argument pentru a modifica ceea ce avem acum. Sunt mai multe lucruri, pe partea de impozitare a microîntreprinderilor, pe partea de facilităţi, sunt lucrurile puse acolo, pe ani, ce se va întâmpla în următorii ani de zile, plus e-facturare care deja a intrat. Comisia Europeană a spus că pe baza acestor reforme să ne aşteptăm la venituri mai mari la buget. Nu există niciun argument astăzi pentru a schimba sistemul fiscal şi repet, acest sistem fiscal pe care îl propune astăzi PSD a fost în programul de guvernare 2017- 2019, nu s-a implementat, ceea ce mie îmi spune că nu se doreşte”, a completat Cîţu.