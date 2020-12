După ce a dat la o parte noroiul și a scos o monedă de aur veche de 2.000 de ani, s-a dus acasă pentru a-și lua detectorul de metale și s-a întors să caute.

În câteva ore a dezgropat aproximativ 1.300 de monede, toate datând din jurul anilor 40-50 d.Hr.

Experții cred că fiecare monedă ar putea valora până la 650 de lire sterline, stabilind valoarea tezaurului la 845.000 de lire sterline.

Acesta depășește confortabil recordul anterior de 850 de monede celtice găsite la Wickham Market, Suffolk, de către un alt detectorist în 2008.

Norocosul căutător rămâne anonim, dar este în vârstă de peste 50 de ani și spune că norocul i-a schimbat viața.

El a declarat revistei Treasure Hunting: „Deși sunt un detectorist, în seara aceea făceam un pic de observare a păsărilor.

După ce am urmărit o pereche de păsări, m-am uitat în jos și am văzut ceva în solul arat adânc de pe marginea câmpului. M-am aplecat și am luat ceea ce credeam că este o piesă dintr-o mașină de spălat veche, am frecat-o și i-am simțit grosimea.

Am văzut strălucirea aurului și mi-am dat seama că este un frumos stalt celtic de aur.

Am văzut apoi cea de-a doua monedă la doi metri distanță și m-am repezit acasă să-mi iau detectorul”.

S-a întors și detectorul a primit un semnal „foarte puternic”. După ce a săpat în jur, a recuperat ceea ce părea a fi o brățară de cupru, dar a fost de fapt marginea a ceea era un ulcior sau o urnă care adăpostea monedele.

El a spus: „Ridicând-o ușor, a căzut o cascadă de monede, o viziune care va rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

A trebuit să mă așez pentru a-mi recăpăta respirația. Am ieșit doar la plimbare și am găsit un tezaur celtic.

În acel moment, un tip care-și plimba câinii pe o potecă publică lângă câmp i-a strigat în glumă: „Ai găsit deja aur?”

El a dus aurul acasă acasă în dooă sacoșe de supermarket și a informat biroul local care se ocupă de orice descoperire de comori din Marea Britanie.

La mijlocul secolului I, regina celtă Boudicca se afla în război cu forțele romane ocupante.

Este posibil ca monedele să fi fost un „depozit” pentru eforturile ei de război.

În prezent, tezaurul trece prin procesul de evaluare în conformitate cu Legea comorilor din 1996.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric