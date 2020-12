Comisia Europeană, un an de mandat! Vălean, în topul comisarilor europeni. Vezi ce scrie presa occidentală

Cu ocazia împlinirii primului an de existență a Comisiei conduse de ursula von der Leyen, siteul Politico, cea mai influentă publicație online din Belgia, a realizat un clasament al comisarilor europeni. Într-un an marcat de crize politice, sanitare și plin de planuri de reformă, trebuie să vedem care a fost comisarul care s-a afirmat cel mai mult, care a dat greș și care a rezistat sub presiune.