Firmele din România și Ungaria plătesc cele mai mari prețuri din UE la energie

Companiile din România și Ungaria se confruntă cu cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană. Costurile sunt de aproape de trei ori mai mari decât cele plătite de firmele din Finlanda. Asta arată raportul anual privind piața unică și competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeană și transmis de DPA.

În conformitate cu documentul menționat, prețurile la energie în UE au înregistrat o creștere semnificativă după debutul invaziei rusești în Ucraina acum doi ani. Astfel, prețul mediu plătit de o companie de talie medie din UE a crescut până la 0,21 euro per kilowatt-oră (KWh) în 2023, comparativ cu 0,18 euro în 2022.

Companiile mijlocii din România plătesc cele mai mari prețuri la electricitate din UE, atingând 0,33 euro per KWh, în timp ce cele din Ungaria se confruntă cu un tarif de 0,30 euro per KWh. În contrast, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Finlanda și Portugalia, situate la 0,10 euro per KWh.