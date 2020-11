Mutare extrem de importantă anunțată de către Primarul Sectorului 1 din București, Clotilde Armand. Totul se întâmplă cu ceva mai mult de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare.

Clotilde Armand, mișcare importantă înaintea alegerilor!

Primarul Clotilde Armand a anunţat că a decis mutarea sediului Biroului Electoral Sector (BES) 1 din Piaţa Mureş în clădirea din Piaţa Amzei, unde sunt mulţi pereţi de sticlă şi spaţiul este foarte luminos, astfel că fiecare cetăţean al acestei zone administrativ-teritoriale are posibilitatea să vadă ce se întâmplă în BES 1 şi unde ajunge votul lui.

„Vă amintiţi că fostul sediu al Biroului Electoral Sector 1 era situat sub sediul de campanie al fostului primar şi era total opac. Astfel, am luat decizia de a muta sediul BES 1 din piaţa Mureş în clădirea din piaţa Amzei. Aici avem mulţi pereţi de sticlă şi spaţiul este foarte luminos. Fiecare cetăţean al sectorului are acum posibilitatea să vadă ce se întâmplă în BES 1 şi unde ajunge votul lui. Aşa ar trebui să arate fiecare instituţie din România”, a scris Clotilde Armand, luni, pe Facebook.