Vineri, primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand a ales să onoreze împlinirea a 145 de ani de la naşterea marelui Constantin Brâncuși relatând o întâmplare de când celebrul sculptor avea 27 de ani.

Clotilde Armand afirmă că întâmplarea este una “izbitor de asemănătoare cu cea de la Primăria Sectorului 1”, referindu-se la expoziţia de artă din incinta Primăriei care a generat multe comentarii în spaţiul public în ultimele zile (detalii aici).

Constantin Brâncuși şi bustul generalului Carol Davila

“La 27 de ani Constantin Brâncuși a primit o comandă. Să realizeze bustul generalului Carol Davila de la Spitalul Militar.

Cu banii de pe această lucrare Constantin Brâncuși a vrut să plece la Paris să-şi continue studiile. Jumătate din suma respectivă trebuia să o primească după ce a fost realizat bustul, iar din acești bani urma să călătorească cu trenul. A apărut însă o problemă, de gust.

Membrii Consiliului care comandaseră bustul generalului Carol Davila au fost nemulțumiți de rezultatul lui Brâncuși, n-au acceptat recepția lucrării și i-au spus să micșoreze nasul sau să ajusteze epoleții generalului.

“Dar ceva se înnăscuse în mine şi nu am mai putut răbda”

“Ar fi fost o muncă uşoară, dar ca de prostituată, care mi-ar fi adus cei câţiva bani cât îmi trebuiau ca să-mi plătesc un bilet de drum de fier până la Paris. Dar ceva se înnăscuse în mine şi nu am mai putut răbda. Am făcut stânga-mprejur, fără nici un salut militar, spre marea panică și spaimă a doctorului Gerota şi dus am fost”, a povestit Brâncuşi, peste ani, despre întâmplarea care l-a determinat să parcurgă drumul pe jos până la Paris.

În imagine este bustul generalului Carol Davila de la Spitalul Militar realizat de C. Brâncuși la 27 de ani.

Oameni buni: încurajați arta tânără, vizitați muzeele țării și ale lumii, sprijiniți artiștii”, este mesajul postat de Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.