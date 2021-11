Clotilde Armand, din nou în centrul unui scandal uriaș. Numai probleme pentru primarul Sectorului 1. Ce a făcut de această dată

Clotilde Armand are din nou probleme. Primarul Sectoului 1 al Capitalei este acuzat de consilierii liberali și cei social-democrați că a luat mașinile hibrid, noi-nouțe, de la Poliția Locală și le-a împărțit oamenilor care lucrează pe ea. Aceștia la rândul lor, folosesc mașinile în scopuri personale, scrie evz.ro.

Cel care a vorbit despre acest aspect este consilierul liberal Daniel Ciungu, cel care a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care menționează că i se pare stupefiant ca staff-ul primarului Sectorului 1 să folosească mașinile special achiziționate de fost administrație pentru Poliția Locală.

”Stirea zilei este una stupefianta: se pare ca o parte din stafful administrativ al primarului Armand a primit masini noi noute ale Politiei Locale, desi nu era legal. Iar acestia le-au cam luat peste tot, inclusiv in concedii in afara tarii. Consiliul Local a votat astazi crearea unei comisii de ancheta interna pentru a intelege ce s-a intamplat cu acest patrimoniu care ar fi trebuit folosit de agentii politiei locale in misiunile lor, nu de catre consilierii personali ai primarului.” a notat consilierul PNL Daniel Ciungu pe Facebook.

Liberalul Daniel Ciungu a mai spus că la ultima ședință a Consiliului Local al Sectorului 1, Clotilde Armand a stat doar un sfert de oră, apoi a plecat.

”În tipica-i modă, primarul a stat un sfert de oră (la ședință- nr) si apoi a plecat. Acesta ii este “respectul si bunul simt” la adresa noastra. A revenit pentru alte 10 minute spre finalul sedintei să facă damage control, dupa ce a aflat ca i-a mai “pocnit” o buba, un scandal brand new – folosirea masinilor Politiei Locale în interes personal de către consilierii si stafful ei. A venit, si-a citit poezia scrisă de consultantii ei politici si apoi a plecat din nou, fara a răspunde întrebărilor consilierilor si ignorandu-și incă o data atributiile legale.”, mai scrie acesta.

Consilierul PSD explică pe larg situația

Consilierul PSD Daniela Popa, fost vice-primar al Sectorului 1, a vorbit despre această situație, subliniind că actualul primar a afirmat în nenumărate rânduri că își dorește să desființeze Poliția Locală a Sectorului 1.

Potrivit consilierului social-democrat, Clotilde Armand a acuzat Poliția Locală „că e „grup infracțional”, fără a aduce vreo probă desigur, şi a denigrat-o, stricând imaginea celor mai mulți polițişti locali, care şi-au îndeplinit atribuțiile cu devotament şi responsabilitate.”

”Şi ce s-a gândit dânsa: ia să iau eu maşinile polițiştilor locali şi să le dau membrilor de partid şi consilierilor personali. Astfel, fără să informeze măcar consiliul local, doamna Armand a solicitat și a primit printr-un comodat 19 mașini din patrimoniul Poliției Locale. Printre ele se află și noile Toyota hibrid, achiziționate de fosta administrație, în 2020, ca parte a planului de reînnoire a parcului auto.

Nu știm exact cine circulă cu aceste automobile, însă din punct de vedere legal doar trei persoane au dreptul la autoturisme puse la dispoziție de primărie: primarul și cei doi viceprimari. Care aveau deja mașini.” mai spune Daniela Popa.

”Am cerut în ședința de consiliu local, formarea unei comisii care să verifice starea patrimoniului instituției poliției locale, cum au fost date aceste mașini primăriei, cine și cum plătește combustibilul (pentru că în consiliul local nu s-a aprobat nimic și nici nu s-a bugetat) și, mai ales, cine sunt beneficiarii alocării lor. Directorul poliției locale, prezent și el la ședință, nu a putut oferi explicații detaliate despre acest subiect. Am solicitat stocarea datelor GPS, pentru că, altă faptă marca Clotilde, acest sistem e controlat de o firmă, iar la date şi informații au acces voluntarii dumneaei. E posibil ca sistemul să sufere o defecțiune…” a completat consilerul.