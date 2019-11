Românii care folosesc aplicațiile de ride sharing vor avea parte de o nouă experiență începând de miercuri, 27 noiembrie când Clever va purta numele de Free Now.

În cadrul unei conferințe susținute marți seara, Andrei Frunză, directorul Clever Taxi, a vorbit despre primele etape pe care trebuie să le parcurgă noua aplicație pentru o funcționare cât mai eficientă.

Astfel, prima etapă constă în convingerea șoferilor Clever că aplicația Free Now le aduce mai multe beneficii urmând ca aceștia să fie înrolați în noua aplicație.

Având în vedere că, momentan, aplicația Free Now este valabilă doar în București, cea de-a doua etapă constă în expasiunea în orașele din România unde Clever activează.

Pentru ca pasagerii să poată beneficia de serviciile oferite de Free Now, aceștia trebuie să descarce aplicația numită Free Now din magazinele de aplicații Apple și Google. În prezent, aplicațiile Clever și Free Now vor exista în paralel însă, pentru a chema o mașină Free Now este necesară aplicația respectivă. Un pasager care comandă un taxi folosind aplicația Clever nu poate folosi o mașină Free Now.

Aplicația Clever va mai putea fi folosită timp de jumătate de an după lansarea aplicației Free Now, urmând ca, după perioada specificată, aceasta să se transforme complet în noua aplicație.

Posibile noi funcții pentru șoferi

Directorul european Free Now, Eckart Diepenhorst a declarat că se pune foarte mult accent pe dezvoltarea tehnologică a aplicației și a locației șoferului pentru a veni cu noi funcții care cresc potențialul de interactivitate pentru șofer.

Pentru a înțelege mai bine la ceea ce s-a referit, Diepenhorst a dat două exemple de funcții care ar putea fi implementate în aplicația Free Now.

Una dintre funcțiile la care acesta a făcut referire s-ar putea numi Going Home. Prin această funcție, șoferul lasă compania să înțeleagă că dorește să iasă din tură și, prin urmare, îi caută un client care are același drum precum șoferul.

O altă funcție menționată de Diepenhorst este Follow Up. Odată activată, această funcție caută posibili clienți care au nevoie de o mașină în aceeași zonă unde clientul aflat în mașină coboară.

Spre diferență de celelalte companii de ride sharing, Clever este singura companie care are o echipă specială pentru client support. Această echipă se ocupă de calitatea curselor efectuate de pasagerii Clever. Fiecare review lăsat de clienții Clever este verificat și, în cazuri mai grave, se iau și măsuri în consecință.

Andrei Frunză, directorul Clever, a declarat că pentru întregul proces de rebranding și pentru noua aplicație s-a investit 3 milioane de euro. În plus, acesta se așteaptă ca, din 2020, numărul curselor să crească cu 50 de procente față de acest an. În 2019, s-au înregistrat 30 de milioane de curse finalizate.

Mașinile normale ar putea fi înlocuite de mașini electrice

Întrebat dacă vor fi investiții privind mașinile, mai exact dacă mașinile vor fi înlocuite de unele electrice, Andrei Frunză a declarat că nu este posibil ca mașinile să fie schimbate având în vedere că nu sunt ale companiei. Tot acesta a adăugat că există discuții potrivit cărora șoferii Clever ar putea primi un ajutor pentru înlocuirea mașinilor actuale cu unele electrice.

Free Now a luat naștere în februarie 2019 și este rezultatul fuziunii serviciilor de mobilitate urbană a BMW și Daimler. Compania are sediul central în Hamburg.

Free Now este leaderul european al mobilității urbane. Aplicația funcționează în peste 100 de orașe din Europa cu peste 14 milioane de pasageri și mai mult de 100 000 șoferi. Aplicația Free Now nu este despre a ajunge de la punctul A la punctul B, ci despre a te elibera de grijile tale în călătorii.

Te-ar putea interesa și: