Claudia Tamași, Country Manager Codecool România, a vorbit despre rentabilitatea forței de muncă, dar și despre creșterea eficienței angajaților prin diverse strategii.

IT-ul a crescut foarte mult în ultimii ani

„E important de menționat că un salariu de 1.500 euro net costă un angajator din România 2.300 euro. În prezent, în condițiile în care se beneficiază de acești 10% reducere la impozitul de venit, pentru IT-iști, dacă e să punem puțin pe hartă cum arată această taxare, nu suntem printre cei mai avantajați din Europa.

Condiții similare acordă Polonia, mai bune Bulgaria, iar cele mai bune, Ungaria. În ultimii cinci ani de zile, economia României a crescut cu 6%, IT-ul a crescut cu 17%, deci de trei ori mai mult”, a declarat Claudia Tamași, Country Manager Codecool România, în timpul Forumului Top Angajatori.

Potențialul acestui sector în România

Aceasta spune că nu trebuie tăiate resursele favorabile în contextul în care „IT-ul începe să devină o locomotivă în economia României”.

„Cred că e foarte important să conștientizăm că IT-ul începe să devină o locomotivă în economia României și nu trebuie să tăiem acele resurse care ne ajută să rămânem într-un punct favorabil. Premise pentru a deveni un hub puternic, IT, avem foarte multe. Avem o pregătire tradițională orientată spre real, avem oameni dornici să facă reconversie profesională”, a declarat Claudia Tamași în timpul panelului „Rentabilitatea forței de muncă”.

Ea a precizat că angajații pot să se recalifice în domeniul IT-ului, iar tinerii care sunt la început de drum în carieră au șansa să se formeze.

Avem nevoie de oameni în învățământ

„Noi investim un an de zile în ei, un curs intens, full-time, ajung să devină programatori și să lucreze în industria IT. în ultimul an și jumătate am plasat peste 130 de angajați în industrie. Piața are un deficit de peste 15.000, în unele analize 20.000, iar la nivel european 1,8 milioane.

E foarte important să înțelegem că aceste persoane care își doresc un nivel de trai mai bun, vor plăti taxe mai mari la bugetul de stat, pe perioada conversiei profesionale ei au nevoie de sprijin, suport. Trebuie să existe programe guvernamentale care să-i susțină pe acești oameni pe perioada învățării. Vecinii noștri, din Ungaria sau Albania, au programe care rulează cu subvenții importante din partea statului. Albania a pregătit peste 10.000 de programatori prin fonduri europene și cu ajutorul nostru, iar în Ungaria am format peste 600 de ingineri IT”, a explicat Claudia Tamași.

„Noi facem ce putem, dar reușim să pregătim în jur de 200-300 de oameni pe an, învățământul tradițional încă 8.000, 9.000 de specialiști pe an, care nu sunt destui”, este de părere Claudia Tamași.

„Trebuie să facem campanii de conștientizare, să fim conștienți că avem nevoie de oameni în învățământ, să atragem oameni valoroși pentru a putea construi o Românie puternică”, a conchis aceasta.