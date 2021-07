Claudia Pătrășcanu, despre momentul în care a aflat că Gabi Bădălău vrea să scoată copiii din țară

Claudia Pătrășcanu a povestit că cel care i-a dezvăluit planul lui Gabi Bădălău a fost fiul lor cel mare, care a spus că nu vrea să meargă în excursia plănuită de tatăl lui.

„Fiul cel mare mi-a spus că nu vrea să mearga în vacanța pe care o plănuiește familia. (…) Am făcut o ordonanță prezidențială pentru a-i scoate din țară pentru vacanță. Vrea să îi scoată din țară. Nu am dat acceptul și i-am motivat lui Gabi. Și când eram amândoi în intimitate și i-am zis că nu o să accept asta până când copiii nu cresc și pentru că nu îsi doresc. Eu am aflat de la copii că Gabi vrea să îi scoată afară în străinătate, apoi am fost sunată de avocate că ne-am mai lipit de un proces”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Antena Stars.

Mama Claudiei Pătrășcanu, reacție dură pentru Gabi Bădălău

La puțin timp după ce Gabi Bădălău a infirmat tot ce a spus mama Claudiei Pătrășcanu, aceasta a lansat încă un atac la adresa afaceristului. Astfel, Doina Pătrășcanu a reacționat la cele spuse de fostul ginere.

Reacția Doinei Pătrășcanu vine după ce Gabi Bădălău a spus că își doreste să divorțeze cât mai repede de Claudia Pătrășcanu. Așadar, aceasta a lansat un alt atac dur la adresa afaceristului.

„Despre fostul ginere al mei, tatăl copiilor nepoților mei, eu rămân fără cuvinte, îmi este rușine de rușinea lui. Nu se poate așa ceva, să nu ții cont de ajutorul pe care îl primești în viață. El joacă tot timpul un meci, dar nu știe cu cine joacă, se contrazice singur. El zice că îi dă divorțul, dar cum de i-l dă dacă o plimbă de doi ani de zile. El acum spune ceva, iar peste 10 minute nu mai e de acord cu ce spune”, a reacționat mama Claudiei Pătrășcanu, la Xtra Night Show.