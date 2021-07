Fundatia Olimpica Romana lanseaza programul gratuit Tennis Summer Camp 2021 in cadrul caruia va oferi cursuri de tenis sustinute la Complexul Sportiv Ion Tiriac. Proiectul se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 4 si 7 ani. Anuntul a fost facut luni, 5 iulie, in cadrul conferintei de lansare a programului, sub coordonarea lui Ion Tiriac si a lui Ilie Nastase.

Fundatia Olimpica Romana incurajeaza practicarea sportului in randul copiilor si initiaza programul Tennis Summer Camp 2021 al carui scop principal este integrarea gratuita a celor mici in cadrul cursurilor de tenis. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, juniorii se vor inscrie in program contactand telefonic Fundatia Olimpica Romana la numarul 0721 201 667, in limita locurilor disponibile.

În ce perioadă sunt organizate cursurile de tenis

Programul are o durata de 7 sapramani, desfasurandu-se in perioada 10 iulie 2021 – 25 august 2021 si incadreaza 36 de ore de antrenament. Pe langa accesul pe terenurile din cadrul Complexului Sportiv Ion Triac, copiii vor beneficia de echipament specializat constand in rachete si mingi, precum si logistica necesara desfasurarii activitatii sportive in conditii de siguranta si confort pentru micutii cursanti.

Cursurile de tenis vor fi sustinute de antrenorii Fundatiei Olimpice Romane, antrenori cu vasta experienta in domeniu si specializati in tenisul pentru copii.

”Prin intermediul acestui program, Fundatia Olimpica Romana pune la dispozitia celor mici nu doar o baza sportiva, ci si antrenamente si servicii educationale sportive, pentru a oferi oportunitate unui numar cat mai mare de copii sa practice tenisul. Totodata, prin intermediul acestei initiative ne propunem sa identificam potentialul copiilor in acest domeniu, precum si sa ii calauzim in directia practicarii sportului de agrement sau de performanta, in functie de interesul participantilor”, a declarat Ion Tiriac.

In cadrul evenimentului de lansare al programului Tennis Summer Camp 2021 a fost prezent si fostul jucator profesionist de tenis Ilie Nastase.

“Ma bucur sa sustin un eveniment care incurajeaza dezvoltarea copiilor prin practicarea sportului, in special a tenisului. In primul rand, tenisul ii ajuta pe cei mici sa-si imbunatateasca increderea in sine, concentrarea si nu in ultimul rand ofera numeroase beneficii fizice.

Practicarea tenisului si a sportului in general de la varste fragede ii determina pe copii sa adopte un stil de viata sanatos si activ incepand cu primii ani de viata, motiv pentru care este necesar sa avem cat mai multe astfel de programe si initiative sportive”, a declarat Ilie Nastase.

Evenimentul a fost marcat de prezenta fostului fotbalist Bogdan Stelea, care a anuntat la randul sau ca are in plan dezvoltarea unui program similar impreuna cu Fundatia Olimpica Romana pe partea de fotbal.