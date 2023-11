Nicolae Ciucă a afirmat duminică, într-un interviu acordat Prima News, că, în contextul creșterii prețurilor la produsele de bază, au fost căutate soluții, iar ideea introducerii unor plafoane a fost luată în considerare.

„În perioada in care am fost prim-ministru au fost câteva momente care au elevat, au sărit preţurile foarte mult la carburant, la produsele lactate, la ulei, ajunsese la un moment dat să nu se mai găsească. Au fost temerile acelea generate de situaţia din Ucraina, plus inflaţia, plus criza energetică şi aşa mai departe. Şi am căutat soluţii şi atunci am avut întâlniri cu toţi jucătorii din piaţă.

După toate discuţiile şi după o convingere proprie, impunerea unor astfel de plafoane nu funcţioneaza tot timpul, pentru că atunci când discuţi cu un retailer poate să se angajeze să menţină sau să reducă preţul pe o anumită gamă de produse, dar poate să o joace din creşterea preţurilor la celelalte produse pentru că dacă ar fi să urmărim şi sa vedem care sunt efectele, ar trebui să înţelegem că la nivelul retailerului se produce o plafonare a profitului, o scădere a profitului”, a explicat liderul PNL.