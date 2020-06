Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, spune că, în toată această perioadă, nu i-a fost foarte frică de coronavirus: şi-a luat toate măsurile de precauţie şi a respectat toate condiţiile. Mai frică i-a fost de situaţia economică a ţării, de finanţele publice şi de deficit.

„Nu prea am avut timp să mă gândesc la asta (frica de COVID-19 – n.red.), singura îngrijorare a mea era ce se întâmplă în situaţia aceasta cu finanţele publice.

Eu am respectat toate condiţiile, dar mai mult frica nu a fost pentru mine, pentru că am fost atât de concentrat din februarie de când am văzut că se întâmplă ceva, şi mă gândeam la cum o să ieşim. Când ai atât de multe probleme, la tine te gândeşti ultimul.

Să ştiţi că mie îmi era mai frică în februarie şi în martie pentru deficit, stabilitate, capacitatea de finanţare. Da, îmi era mai frică decât de COVID”, a declarat Florin Cîţu, duminică, fiind invitat la emisiunea “În faţa ta” de pe Digi24.

Ce spune ministrul despre creşterea pensiilor în septembrie?

În aceeaşi emisiune, ministrul Finanţelor a atins şi subiectul creşterii pensiilor. Milioane de români erau siguri că acestea se vor majora din luna septembrie cu 40%, însă Florin Cîţu le transmite că majorarea ar putea fi, de fapt, de doar 10%.

„Voi prezenta premierului şi Guvernului două scenarii pe care ni le putem permite în acest moment, fiecare cu riscul său economic. Deja am vorbit despre un scenariu în spaţiul public, o creştere cu 10% a pensiilor, dar să ştiţi că şi acolo sunt riscuri. Al doilea scenariu vreau să-l prezint premierului întâi…

Este ceea ce putem în acest moment, o creştere de 10% anul acesta este ceea ce poate susţine acest buget. Deşi şi aici, în contextul în care veniturile la buget scad, în contextul în care avem sectoare întregi din economie care sunt închise… şi acesta reprezintă un efort enorm”, a precizat Florin Cîţu.