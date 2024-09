Marcel Ciolacu, liderul PSD, apreciază că decizia lui Mircea Geoană de a candida ca independent la alegerile prezidențiale este o formă de ipocrizie.

Premierul susține că acest pas nu reprezintă altceva decât o simplă strategie de campanie.

Marcel Ciolacu a declarat că nu înțelege decizia lui Mircea Geoană de a candida ca independent la alegerile prezidențiale. El consideră această alegere o formă de ipocrizie.

Ciolacu a subliniat că, deși a anticipat candidatura lui Geoană, nu vede logica prezentării sale ca independent. Geoană a fost mereu legat de PSD, unde a deținut funcții și a candidat.

Premierul crede că strategia lui Geoană este doar o mișcare de campanie, bazată pe recomandările consultanților. În opinia sa, Geoană ar trebui să fie sincer cu publicul cu privire la motivele din spatele acestei poziționări.

„Facem prea multe calcule. La fel am făcut calcule și la europarlamentare. La europarlamentare am spus că această coaliție va avea 50%. După redistribuire am avut 57% dintre mandate. Haideți să-i lăsăm pe români. Eu la dumneavoastră în studio v-am spus cu certitudine acum o lună sau două că domnul Geoană va candida.

Ce nu înțeleg eu e aia cu independentul. O să mă duc la partid să le spun că nu mai vreau să fiu președinte, că sunt independent.

Asta e în zona de ipocrizie. ‘E anul independenților.’ Cu ce ai fost tu independent, că toată viața ta ai fost președinte la PSD, ai fost pus în funcții de PSD, ai candidat din partea PSD. Dintr-o dată sunt independent. Cum ești independent? Ți-ai făcut partid, ai candidat cu partidul tău, ai încercat acum să aduni pe toți care nu-și mai găsesc loc pe liste.

Fii dom’le sincer și spune oamenilor: ‘Sunt independent așa genetic, așa îmi place mie, așa mi-a dat în sondaje, în discuțiile cu consultanții că e bine să mă dau independent’ ”, a afirmat Ciolacu la România TV.