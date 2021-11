Secretul bine păzit al lui Petrică Mîţu Stoian. De ce artistul nu a vrut copii

Petrică Mîţu Stoian a fost unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară din România. Acesta a lăsat mereu talentul să vorbească despre el și a preferat ca viața privată să stea departe de ochii lumii.

Cu toate acestea, regretatul artist a vorbit acum ceva timp despre motivul pentru care a ales să nu facă copii. Amintim că acesta a fost căsătorit, însă a ales să divorțeze în urmă cu câțiva ani. El și cu fosta sa soție au rămas în relații bune după separare.

Petrică Mîţu Stoian declara la Star Popular că nu regretă că nu a avut copii, subliniind că nu i-au plăcut niciodată cei mici. Mai mult decât atât, acesta povestea că a vorbit cu soția sa despre acest subiect și că au ajuns la concluzia că aceasta nu trebuie să își strice corpul.

”Sincer, nu cred că un copil ar fi schimbat ceva. Mie nu mi-au plăcut niciodată copiii! Am avut odată o discuție cu soția mea și am ajuns la concluzia că e mai bine așa, că nu trebuie să-și strice corpul. Eu le-am cam facut pe toate. Dar daca s-a intamplat sa n-am un urmas, ca asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducatori de state care nu au urmasi. Asta nu este un capat de tara. Am destui nepoti care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, ma iubeste si ma respecta, are toata dragostea mea. Cine nu, la revedere!”, a spus artistul, în urmă cu ceva timp, potrivit Star Popular.

Ce diagnostic i-au pus doctorii?

Medicul Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Reșița, a declarat pentru Reper 24 că interpretul de muzică populară a fost un pacient post-COVID. Acesta a mai precizat că după vindecarea bolii, pacienții pot prezenta un sindrom long COVID, care poate produce diferite afecțiuni destul de severe, ”în principiu pe hipercoagulabilitatea dată de acest virus.”

”Poate să facă de la accidente vasculare cerebrale, infarct, ischemie de membre, pe lângă ce se știu de ceața creierului și alte lucruri.”, spune medicul.

Acesta a mai declarat că Petrică Mîțu Stoian ”avea fibrilație atrială, adică inima îi bătea neregulat dar cu un ritm ridicat.” Mai mult decât atât, îndrăgitul artist avea insuficiență de valvă mitrală, despre care medicul spunea că putea face cheaguri și fără să se infecteze cu coronavirus.

”Lua tratament anticoagulant, dar din cauza faptului că a făcut o bronho-pneumonie post Covid a intrat în stare septică și atunci totul se dereglează destul de aspru.

La clinica privată unde era internat a observat că scuipă sânge, a chemat ambulanța și a fost adus la UPU Reșița. Pentru că avea saturație de oxigen mică s-a încercat să i se pună mască dar pentru că nu a suportat-o a fost transferat pe secția de ATI și a fost intubat“ a declarat în exclusivitate pentru Reper24 Dr. Cosmin Librimir directorul medical al SJUR.

Petrică Mîţu Stoian s-a stins din viață, anunță un medic din cadrul Spitalului de Urgenţă Reşiţa. Medicul spune că interpretul de muzică populară a murit din cauza unui șoc septic.

„A venit la clinică să facă terapie hiperbară post-COVID. A dezvoltat o bronhopneuomonie.. A decedat în urma unui şoc septic”, a declarat pentru Româniatv.net un medic din cadrul Spitalului de Urgenţă Reşiţa.