Avertisment dur privind închiderea școlilor. Un cunoscut sociolog aruncă bomba: Efectele vor fi destul de importante pentru dezvoltarea copiilor

Sociologul Gelu Duminică prevede că peste 10 ani analfabetismul funcțional va crește din cauza închiderii școlilor și mutării cursurilor în mediul online. Sociologul a mai spus că școala online are efecte dăunătoare asupra celor mici deoarece aceasta nu este făcută bine, făcând referire la elevii care nu își permit dispozitive de pe care să între la cursuri sau nu au conexiune la internet.

„Efectele vor fi destul de importante pentru dezvoltarea copiilor, mai ales pentru cei vulnerabili, pentru că cei vulnerabili devin şi mai vulnerabili. Cei care primeau până acum şcoală de slabă calitate, în online e foarte probabil să nu primească şcoală mai deloc.

Copiii n-au nicio vină, dar ce poţi să faci când ai incidenţă de 17 la mie? E o decizie destul de grea şi nu există decizie perfectă”, a declarat Gelu Duminică.

Lucrurile vor sta și mai rău

În interviul său oferit pentru România TV, sociologul a adus în discuție faptul că România era pe ultimul loc în Europa și că aveam o resursă umană destul de slab calificată. Din cauza închiderii școlilor, sociologul spune că lucrurile vor sta și mai rău.

„Efectele le vom vedea peste 10 ani. Eram pe ultimul loc în Europa înainte şi cu o resursă umană destul de slab calificat, conform tuturor indicatorilor de monitorizare. Peste 10 ani o să stăm şi mai prost. Eram printre ultimele locuri la analfabetism funcţional. Peste 10 ani o să stăm şi mai prost”, a explicat Gelu Duminică, profesor la Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

„Învățământul online nu este dracul pe Pământ”

Gelu Duminică spune că școala online nu este o problemă, ci felul cum aceasta este implementată. Sociologul spune că elevii vulnerabili au avut cel mai mult de suferit din cauza modului în care a fost implementată școala online în România.

„Un profesor bun compensează prin multe alte lucruri, prin a face prezentarea mult mai dinamică, în a interacţiona mai bine, a face lucru în echipă. Învăţământul online nu este dracul pe Pământ, dacă e făcut bine. (…) La noi, din păcate am văzut cum e făcut învăţământul online. Nu e făcut bine la modul general. Faptul că un an de zile am avut sincope în educaţie va avea efecte, mai ales pentru cei vulnerabili. Părinţii lor nu şi-au permis pregătire. Nu şi-au permis un laptop performant, la o conexiune la Internet cu viteză bună”, a spus Gelu Duminică.

Atac subtil la adresa autorităților

Sociologul Gelu Duminică a mai precizat că incoerența autorităților au dus la lipsa unui program remedial pentru elevi.

„Ministerul Educaţiei este coordonat politic. Din păcate, foarte multe dintre lucrurile din România se întâmplă pentru că politicul este total defazat în relaţie cu nevoile din zona societăţii. Din păcate, suntem o ţară bolnavă, ca să citez din celebrii clasici în viaţă, însă cei care ar trebui să ne însănătoşească sunt în vacanţă în Egipt şi nu sunt în România”, a conchis el.