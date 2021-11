Mirela Vaida este devastată! Sunt înmărmurită. Ultima fotografie cu Petrică Mîțu Stoian înainte să se stingă din viață

Mirela Vaida a postat pe pagina de socializare un mesaj prin care spune că nu îi vine să creadă că interpretul de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață.

Aceasta a anunțat că acum câteva zile tocmai s-au terminat filmările pentru ediția de Revelion din acest an, la care a participat și regretatul artist.

”Dumnezeule!! Nu imi vine sa cred!! Tocmai am terminat spectacolul si, cand am iesit din scena, am aflat cumplita veste: Petrica Matu Stoian a murit! Sunt inmarmurita. Sunt socata! Aceasta fotografie este facuta de mine in urma cu 3 zile, cand am filmat editia de Revelion din platoul @acces_directoficial Nu am cuvinte… Nu exista emisiuni speciale de Sarbatori la care Matu Stoian sa nu fi fost chemat! Era nemaipomenit, cu pofta lui de viata, cu graiul si portul lui din Izverna, de care era atat de mandru… Maestre, noi avem multe filmari zilele acestea si tu trebuie sa fii acolo!! Nu putem concepe ca nu mai esti! Tu umpli tot cu cantecele tale, cu glumele tale… este incredibil!! Dumnezeu sa te ierte, Matule!!”, este mesajul Mirelei Vaida.

Niculina Stoican, devastată de moartea artistului

Niculina Stoican a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care spune că trecerea în neființă a artistului i-a produs un gol în suflet ți o tristețe care nu o să îi treacă niciodată.

”…….ar trebui să știu ce să spun,dar nu știu!!!..

Și golul ăsta pe care-l simt în suflet și în minte și tristețea asta care știu că n-o să-mi mai treacă niciodată !!!!…

Și doare atât de tare că-mi vine să urc în vârfu’ muntelui și să strig cât mă țin puterile și glasul pe care l-am împărțit cu TINE!!!!..

Drum lin Petre!!!…Poate în altă lume vom cânta mai mult împreună!!!!..”, a spus artista.

Ce diagnostic i-au pus doctorii?

Medicul Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Reșița, a declarat pentru Reper 24 că interpretul de muzică populară a fost un pacient post-COVID. Acesta a mai precizat că după vindecarea bolii, pacienții pot prezenta un sindrom long COVID, care poate produce diferite afecțiuni destul de severe, ”în principiu pe hipercoagulabilitatea dată de acest virus.”

”Poate să facă de la accidente vasculare cerebrale, infarct, ischemie de membre, pe lângă ce se știu de ceața creierului și alte lucruri.”, spune medicul.

Acesta a mai declarat că Petrică Mîțu Stoian ”avea fibrilație atrială, adică inima îi bătea neregulat dar cu un ritm ridicat.” Mai mult decât atât, îndrăgitul artist avea insuficiență de valvă mitrală, despre care medicul spunea că putea face cheaguri și fără să se infecteze cu coronavirus.

”Lua tratament anticoagulant, dar din cauza faptului că a făcut o bronho-pneumonie post Covid a intrat în stare septică și atunci totul se dereglează destul de aspru.

La clinica privată unde era internat a observat că scuipă sânge, a chemat ambulanța și a fost adus la UPU Reșița. Pentru că avea saturație de oxigen mică s-a încercat să i se pună mască dar pentru că nu a suportat-o a fost transferat pe secția de ATI și a fost intubat“ a declarat în exclusivitate pentru Reper24 Dr. Cosmin Librimir directorul medical al SJUR.