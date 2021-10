Mirela Vaida şi-a şocat fanii! Vedeta Antena 1 şi a Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” şi-a schimbat completul look-ul.

Mirela Vaida s-a cuminţit?! Se apropie de 40 de ani şi şi-a schimbat imaginea

Prezentatoarea emisiunii “Acces direct” a recunoscut, într-o postare pe pagina sa de Instagram, că se apropie de 40 de ani şi a simţit nevoia să se liniştească atunci când vine vorba despre imaginea pe care o afişează în spaţiul public.

Ea spune totuşi că se simte tristă şi nu este pregătită să schimbe prefixul.

Mirela Vaida va împlini 40 de ani pe 16 martie anul viitor.

“Vaaai!! Cum?? Nu-mi mai tapez eu parul? Nu-mi mai fac eu bucle de cucoana??

Dar nu-mi mai dau eu ruj rosu mat cu depasire de contur?🥺🥺 Doamne, ce se intampla cu mine? 😳😳

Nimic.. bat inspre 40 si cred ca m-am cam linistit… Ce triiist!! 😩😩 Nu sunt pregatita!! 😎☺️♥️🔥”, se arată în mesajul vedetei postat pe Instagram, alături de mai multe fotografii cu noul look.

Fanii şi admiratorii Mirelei Vaida, cuceriţi de noua sa imagine

A curs imediat cu sute de aprecieri şi mesaje la postarea Mirelei Vaida, fanii şi admiratorii încurajând-o pentru alegerea făcută. Iată doar câteva dintre acestea

“Iti sta muuult mai bine asa!”

“Te înțeleg perfect. Când am împlinit 40 m-am panicat. Acum am aproape 48 și nu i-as schimba pt nimic in lume. E doar o cifră draga mea”

“Îți sta bine oricum felicitări și nu te lăsa învinsă de cei care îți mai dau ghionturi pe la spate”

“Esti frumoasa oricum. Frumusetea vine din interior si din armonia familiala. Tu ai o familie atat de frumoasă…trei copii absolut superbi si toate astea iti dau stralucirea din privire si un chip care nu mai are nevoie de ajustări.”

“Superbă și perfecta eleganța și rafinament super style Cool Beauty Mirela”

Secretul fericirii alături de soţul său: E o relaţie organică, elastică, care se contractă, se dilată, îngheaţă, se topeşte

Într-un interviu recent, acordat OK Magazine, Mirela Vaida povestea despre relaţia pe care o are cu soţul său. Ea a dezvăluit care este secretul unei căsnicii fericite. Mirela şi Alexandru sunt împreună de 16 ani şi căsătoriţi de 12 ani. Aniversarea căsătoriei lor a fost pe 19 septembrie.

“Avem 12 ani de mariaj, plus patru dinainte de nuntă. Sunt 16 ani foarte bine conturaţi, în care am fost aproape de nedespărţit, în care am schimbat vreo trei locuinţe, ne-am mărit familia, am trecut prin multe, dar important e că am fost şi am rămas o echipă.

Noi comunicăm tot timpul. Viaţa publică şi supraexpunerea m-au făcut ca, atunci când am un moment liber, să vreau să mi-l petrec doar cu soţul, cu familia, nu cu o gaşcă întreagă de prieteni. Noi ne-am spus întotdeauna păsurile, ne-am şi certat, dar ne-am împăcat. Suntem o familie normală, organică, nu e doar lapte şi miere între noi.

Cei 16 ani petrecuţi împreună înseamnă şi negocieri, şi compromisuri, a lăsa unul pentru celălalt, a-l înţelege pe cel de lângă tine, a-i lăsa un pic de spaţiu când simţi că are nevoie. E o relaţie organică, elastică, care se contractă, se dilată, îngheaţă, se topeşte. Şi, când mai ai şi trei copii, deja ei devin obiectivul suprem, toate trec mai uşor, supărările sunt mai mici, împăcările, mai frumoase.

Lucrurile vin de la sine, dar trebuie să-ţi şi doreşti să tragi la „jugul“ familiei, cum se spune. Să nu porneşti de la ideea că familia este ca un pahar de unică folosinţă – la prima ceartă, îl arunci. Noi am evoluat împreună, am construit împreună şi mergem mai departe”, a povestit vedeta Antena 1.