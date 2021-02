Cozmin Gușă aruncă bomba. El face dezvăluiri bombă despre Florin Coldea, fostul număr doi în Serviciul Român de Informații.

“COLDEA ȘI ALEGERILE DIN SPORT: A CÂȘTIGAT O SINGURĂ DATĂ, DAR ATUNCI A TREBUIT SĂ-L BAGE LA PUȘCĂRIE PE GICĂ POPESCU …

Intervenția lui Coldea în alegerile din judo, pe care am depistat-o de-acum câteva săptămâni, dar s-a dovedit public doar zilele astea, mi-a prilejuit rememorarea implicării sale de-a lungul timpului în alegerile din sportul românesc (despre arestarea nedreaptă a patronilor din fotbal, ca acțiune josnică de PR la începuturile DNA-ului, am vorbit altă dată).

Cea mai notorie (și jegoasă!) acțiune a sa în sport, este legată de alegerile pentru președinția FRF unde, neputând să-l învingă pe Gică Popescu în luptă dreaptă, Coldea a ales întemnițarea “Baciului”, fostul căpitan al “Generației de Aur”, unde a fost clar că acel complet de judecată pus să condamne, a fost acționat pe “butoanele” dosarelor de șantaj, manevrate de către Coldea, proaspăt beneficiar al Arhivei SIPA.

La alegerile pentru președinția COSR din 2014, de după plecarea prestigiosului Octavian Morariu, Coldea și Țiriac l-au susținut pe Octavian Belu, merituosul și legendarul nostru antrenor de gimnastică. Eu și alții am considerat că un mai bun manager ar fi Alin Petrache, dovedise asta ca șef al Federației de Rugby, și l-am susținut pe fostul căpitan al “Stejarilor”. Cu toate sforțările lui Coldea&Țiriac&Company, am câștigat noi”, a scris Cozmin Gușă.

Implicarea lui Coldea în sport

In 2016, după scandalul artificial al echipamentelor olimpicilor de la RIO (montat de către “sluga” lui Coldea, pe numele său Tolontan-GSP), Petrache a ales să demisioneze, pentru a nu afecta în plus COSR. Din nou Coldea și Țiriac s-au prezentat la alegeri cu candidatul lor, în persoana Gabrielei Szabo. Eu și alții am considerat că un mult mai bun manager ar fi fostul campion olimpic Mihai Covaliu, dovedise aceste aptitudini ca șef al Federației de Scrimă. Deși s-au sforțat din nou din toate puterile, Coldea&Țiriac&Company au pierdut iarăși, am câștigat noi.

Cunosc încă câteva episoade din sport unde Coldea, marele combinator/repetent, “n-a trecut clasa”, o să scriu despre ele cândva. Legat de implicarea sa toxică în alegerile din judo, câțiva “activi” ce monitorizează procesul de câteva săptămâni, mi-au explicat azi că descifrarea șaradei se face pe baza unui cod ce conține cuvintele “CRANS-MONTANA/MONGOLIA/AUR”. După ce mi-au zis asta, eu, și-acum și alți “inițiați”, pricepem cam tot. Și-o concluzie amară: ce rău au ajuns unii, ce păreau mari și tari cândva, să-i mănânce din palmă unuia ca și Coldea …”, a scris Cozmin Gușă pe Facebook.