Marcel Ciolacu a declarat că PSD se concentrează pe problemele importante ale României din acest moment, dar nu neglijează viitoarele alegeri prezidențiale, indiferent de palierul acestora. Liderul PSD a mai mărturisit că nu are niciun fel de comunicare cu președintele Klaus Iohannis.

„Sper ca atât eu, cât si colegii mei să luam decizia de a propune cea mai buna personalitate pentru aceasta funcţie de preşedinte al României, sunt mai mulţi colegi care îşi doresc. Am terminat cutuma din partid în care preşedintele era automat si candidat. Pot sustine un alt candidat, categoric! Vom face alegeri în fiecare filială din PSD, astfel încât pentru alegerea candidadaturii să fie implicat fiecare factor de decizie din județ.

În fiecare judeţ, vom face alegerile pentru a avea cel mai bun canddidat. Eu nu voi accepta ca o asemenea decizie să fie luata de o mână restransa de oameni. nu. aceasta decizie este cea mai importanta decizie pe care o ia un partid si ea va fi luată de către baza partidului. Vreau să dam un mesaj clar de deschidere în partid”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

Marcel Ciolacu nu vorbește cu Liviu Dragnea

Întrebat despre foştii lideri ai PSD, Marcel Ciolacu a spus că vorbeşte cu toţi, mai puţin cu Liviu Dragnea. Totodată, acesta a exclus momentan o revenire a lui Victor Ponta în PSD.

„Eu comunic cu Ponta, comunic şi cu Geoană pe zona pe care o reprezintă în acest moment, cu domnul Năstase. Am spus eu cuiva să nu vină Dragnea la TV? Depinde si de presedinte cum ia decizia sa plece din aceasta functie. Eu mi-aş dori sa fiu norocosul care pleacă din funcţia de presedinte al PSD şi să nu am această problemă”.

Daca această coaliţie si acest guvern, dacă nu va livra pe asteptarile romanilor, în acel moment categoric că nu are rost sa perpetuezi aceasta coalitie. Mai avem un hop, prima rotatie, haideţi să lasam lucrurile în normalitate, să facem toţi paşii aşa cum am spus inainte. Lumea cred că are cu ce compara în acest moment candidatul PSD si cu ce am avut de dreapta acum”, a spus Marcel Ciolacu.