Cine este mama Danielei Crudu

Sora și tatăl Danielei Crudu sunt cei care au apărut cel mai des în spațiul public și care au povestit despre momentele cumplite prin care a trecut fosta asistentă TV. Totuși, despre mama acesteia se știu foarte puține lucruri.

Daniela Crudu a prezentat-o pe mama sa în emisiunea ‘Un Show Păcătos’. În cadrul emisiunii s-a aflat povestea de viață a părinților săi.

Florentina, mama Danielei, a ales să plece în Italia pentru ca fiicele ei să ducă o viață mai bună. Aceasta a decis să ia marea decizie când Daniela avea doar 13 ani. În Italia, mama Danielei a avut diferite munci, unele dificile, totuși nu îi este rușine să vorbească despre asta.

‘Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru. Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an’, a mărturisit Florentina, mama Danielei, la Antena 1, la acel moment, citată de viva.ro

În 2013, părinții Danielei Crudu au ales să meargă pe căi diferite dar nu au divorțat și au rămas în relații bune.

În 2015, mama Danielei a ales să se întoarcă în țară cu partenerul ei și a decis să facă o investiție într-o proprietate imobiliară în cartierul în care locuia fiica ei, Daniela Crudu.

Viața Danielei Crudu după plecarea mamei nu a fost una ușoară

După plecarea mamei, Daniela Crudu a început să frecventeze mai multe cluburi din Regie. Atunci a fost remarcată de către patronul clubului Princess, cel care i-a și propus o ofertă de muncă. Aceasta a acceptat și așa a ajuns dansatoare.

După terminarea liceului, Daniela Crudu a participat la casting pentru ‘Neața și astfel a debutat în showbiz.

Weekend-ul trecut, Daniela Crudu a trecut prin momente de coșmar

Incidentul a avut loc duminică dimineață. Daniela Crudu a fost lovită de iubit peste față, dar se pare că ar avea răni și pe corp.

Din informațiile obținute de B1 TV, vedeta nu vrea să depună plângere împotriva iubitului, care este de origine croată. Chiar și așa, polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Crudu a fost lăsată se plece acasă în această dimineață, dar după o oră s-a reîntors la spital din cauza durerilor. Conform surselor România Tv, vedeta se află în acest moment în operație. Se pare că loviturile primite de la iubitul croat i-au afectat nasul.

