Lidia Fecioru, unul dintre cei mai faimoși astrologi din România, cunoscută pentru expertiza sa în domeniul ezoteric și în domeniul bionergiilor, atrage atenția din nou. Deși cariera sa de bioenergoterapeut este în plină ascensiune, viața sa amoroasă a fost plină de obstacole. Lidia Fecioru pare să fi găsit în sfârșit dragostea adevărată la vârsta de 62 de ani.

Zvonurile spun că este îndrăgostită de un cunoscut om de afaceri din Pitești. Deși nu există confirmări oficiale, Lidia Fecioru se bucură de dragoste în liniște, departe de privirile curioase. Despre partenerul ei de viață se vehiculează că ar fi avut legătură cu Daniela Crudu și că e cu câțiva ani mai tânăr decât ea. Cei doi preferă discreția.

A avut trei căsnicii eșuate, prima când avea doar 18 ani. Chiar în seara nunții, află că soțul ei o înșela și a aflat că aștepta un copil cu o altă femeie. A decis să pună capăt căsătoriei în următoarele 48 de ore. A doua căsătorie a avut loc când era studentă, dar a durat puțin timp. Totuși, relația cu cei doi foști soți rămâne bună. A treia căsătorie a fost un eșec, fiind înșelată și jignită de fostul soț.

„Prima mea relație s-a terminat la o lună după căsătorie! Am plecat în noaptea nunții acasă. Ne-a despărțit o altă femeie, care a venit mai însărcinată ca mine.

La vârsta fragedă de doar 18 ani, Lidia Fecioru a decis să își unească destinul în căsătorie. Mai târziu, a devenit mamă a doi copii. Prima ei căsnicie nu a rezistat mult din cauza infidelității soțului ei. Se căsătorise cu un bărbat cu 10 ani mai în vârstă decât ea. A plecat din mijlocul nunții pentru a se întoarce acasă. Cu toate că nu era vinovată, a fost pedepsită de propria mamă, care nu știa atunci că fiica sa era însărcinată. A doua zi, Lidia Fecioru a hotărât să plece în Ucraina. Viața nu i-a fost ușoară.

„În toată această perioadă, nu a luat deloc legătura nici cu părinții, nici cu tatăl copilului. Părinții mei au aflat că am născut și mama a venit la spital. Ne-am certat foarte tare. Ea a sugerat să las copilul în maternitate, iar eu i-am spus că mă voi înveli cu un preș pe marginea drumului, dar copilul nu-l dau nimănui. (…) În final mama l-a iubit cel mai tare pe acest copil, pe care ea practic l-a crescut”, a dezvăluit ea într-o emisiune TV.

După un timp, s-a întors în Orhei, Moldova, unde a locuit cu o prietenă. Apoi, a început să creadă din nou în dragoste și s-a căsătorit a doua oară, aducând pe lume încă un copil, în timp ce era studentă la Facultatea de Medicină. A insistat să-și finalizeze studiile și a refuzat să-l urmeze pe soțul ei, ceea ce i-a dus la divorț. Lidia Fecioru și-a încercat din nou norocul în dragoste, dar a ajuns la divorț după ce a fost înșelată.

„Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Am avut foarte mult de luptat cu mine ca să-mi dau seama că nu trebuie să trăiesc pentru alții și nici să nu-mi pese ce spun alții. Se spune că pe invidios nu trebuie să fii supărat pentru că invidiosul, doar pentru că te invidiază știe că ești mai bun ca el. (…)

Soțul meu a zis că arăt ca o vacă, deși nu arătam. Eu când mă îngraș, mă îngraș proporțional și când slăbesc, slăbesc la fel. Am slăbit 30 de kilograme și a zis: Acum, da. Am mers la el și i-am spus: acum nu mai vreau eu să trăiesc cu tine. Și el mi-a răspuns: Dar eu nu am nevastă de lăsat. Tu nu înțelegi: eu te alung”, a explicat ea.