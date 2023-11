Bernhard Becali, în vârstă de 21 de ani, și-a demonstrat ambiția și talentul în fotbal, transferându-se recent la echipa austriacă SC Columbia Floridsdorf, după expirarea contractului său cu Wiener Viktoria.

Acest pas semnificativ în cariera sa sportivă vine în contextul unor tensiuni familiale și ignorarea de către tatăl său, Giovanni Becali, care este o figură cunoscută în lumea fotbalului​​.

Născut în urma unei relații extraconjugale între Giovanni Becali și avocata Aida Giurumescu, Bernhard a fost subiectul unei lupte juridice pentru stabilirea paternității.

Cu toate că Giovanni Becali a refuzat inițial să-și recunoască fiul, Aida Giurumescu a câștigat procesul în Austria, solicitând ulterior recunoașterea sentinței de către instanțele din România. În ciuda acestor provocări, Bernhard a continuat să-și urmeze pasiunea pentru fotbal, arătând o evoluție remarcabilă​​.

Situația financiară complicată a lui Giovanni Becali, cu bunurile sub sechestru, a adus noi provocări în ceea ce privește pensia alimentară retroactivă de 85.000 de euro cerută de Aida Giurumescu. Tribunalul București a respins solicitarea acesteia, însă lupta în instanță continuă, cu Aida Giurumescu îndreptându-se împotriva ANAF-ului pentru a recupera suma datorată​​​​.

În ciuda tensiunilor familiale și a neglijării de către tatăl său, Bernhard și-a dezvoltat cariera în fotbal cu succes, jucând de mic în acest sport și demonstrând o evoluție promițătoare. Transferul său la SC Columbia Floridsdorf și participarea la meciurile echipei subliniază angajamentul și dedicarea sa față de fotbal, indiferent de provocările personale sau familiale​​.

Povestea lui Bernhard Becali este una de perseverență și ambiție. Acesta a demonstrat că succesul și recunoașterea pot fi atinse prin eforturi proprii, chiar și în fața adversităților personale și familiale.

Bernhard, fiind singurul fiu al lui Giovanni Becali, care are trei fiice cu soția sa, Stella, reprezintă un exemplu de reziliență și determinare​​.

În urmă cu ceva timp, Ioan Becali a spus că nu mai deține nimic pe numele lui. Mai mult, aceasta a subliniat că vrea să fie „întreținut” după ce a ieșit la pensie.

„Eu nu mai sunt impresar, eu sunt consilierul holdingului Becali. Acum sunt un consilier, nu mai am nevoie de bani, firma mă cinstește, n-am treabă. Eu n-am nimic pe numele meu și nu vreau să mai am nimic pe numele meu. Am o pensie mică, nu se spune… Am o pensie cu care mă satisfac, nicio problemă. Eu stau bine, fratele meu stă bine, e asociat aici la firmă, lucrează cu imobiliare… Fratele meu are investiții, eu nu mai am, am ieșit la pensie și vreau să fiu întreținut”, a spus Giovanni Becali.