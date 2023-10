IDF a dat publicității imagini filmate cu drona care contrazic că Israelul ar fi lovit Spitalul Baptist Al-Ahli din Fâșia Gaza. Explozie mortală de la spital nu a fost cauzată de muniție israeliană. IDF spune că explozia ar fi lăsat un crater și nu o parcare în flăcări și acoperișuri înțepate de schije.

Videoclipul prezintă imagini din parcarea spitalului, unde a avut loc explozia. Deflagrația a provocat sute de victime, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Hamas.

IDF publishes drone footage showing before and after the failed Islamic Jihad rocket slammed into the parking lot of the Ahli hospital in Gaza. pic.twitter.com/X4W9Jo18D1

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023