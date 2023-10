Toată Germania e în stare de șoc! Cancelarul german Olaf Scholz și delegația sa oficială au experimentat momente de teroare pe aeroportul din Israel, după ce au fost nevoiți să se arunce la pământ din cauza unei alerte de raid aerian. Imaginile uluitoare au făcut înconjurul lumii.

Pe fundalul unor sirene puternice de avertizare, în timp ce oficialii germani se întindeau lângă aeronava germană, rachetele zburau în apropiere. Pentru cei prezenți, acest moment a fost unul cu adevărat șocant, deoarece se aflau în mijlocul unui incident de securitate de amploare.

Olaf Scholz, liderul german, a fost rapid evacuat și dus la un adăpost antiaerian de pe aeroport, demonstrând că securitatea este o prioritate în aceste situații extreme. Este important să menționăm că vizita sa în Israel avea ca scop exprimarea solidarității Germaniei cu statul evreu, într-un moment de creștere a tensiunilor în regiune.

Incidentul de pe aeroportul Ben-Gurion a avut loc într-un context extrem de complicat. La scurt timp înainte, au fost raportate informații despre un atac aerian asupra unui spital din Gaza. Acesta a dus la peste 500 de morți. Oficialii palestinieni au pus acest atac în contul Israelului, fapt ce a amplificat tensiunile din zonă.

Chiar și în mijlocul acestor momente, Scholz și delegația sa au continuat să își exprime sprijinul pentru Israel. De asemenea, ei și-au arătat sprijinul pentru căutarea unei soluții pașnice în conflictul israelo-palestinian.

#BREAKING: German Chancellor Olaf Scholz and his delegation seen here being evacuated from his official aircraft after warning sirens at Tel Aviv airport in Israel about an incoming barrage of rockets being launched from Gaza by Hamas terrorists. pic.twitter.com/pNcEfrvKfI

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 17, 2023