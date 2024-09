Raed Arafat, șeful DSU, a spus duminică, pe 29 septembrie, că 9.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină, dacă va fi necesar. Acesta a sfătuit românii să se adăpostească și să adopte toate măsurile de siguranță. Începând cu ora 10:00, au fost emise mai multe avertizări de cod portocaliu și cod galben, referitoare la ploi torențiale și vijelii.

Potrivit șefului DSU, aproximativ 8.000 până la 9.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină în cazul unor inundații.

„La acest moment, asta înseamnă că noi avem în țară în jur la 8000 – 9000 de pompieri care sunt în unități la acest moment și care sunt gata de intervenție. La asta se adaugă ce are poliția, ce are Jandarmeria, ce putem chema de la Armată și, bineînțeles, fiecare pe nivel de linia competențelor pe care le are acum. Au fost activate toate centrele județene de conducere a intervenției în cele 30 de județe care vor fi sub codul portocaliu”, a mai precizat acesta.