Chef Florin Dumitrescu și Cristina, soția sa, vor fi pentru prima oară protagoniști ai unui serial online filmat chiar la ei acasă.

Sunt parteneri de viață și din primăvara aceasta devin, pentru prima oară, parteneri de ”scenă”. Chef Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, au parte de o premieră care îi aduce într-o ipostază nouă.

Cei doi devin protagoniștii unei noi campanii pentru promovarea unei alimentații responsabile, ”BIO cu tine”.

Una dintre cele mai importante componente ale campaniei este o serie de episoade online, filmate chiar la ei acasă, ce va urmări, episod după episod, subiecte din viața lor de familie: de la grija cu care au început să aleagă ingredientele cu care gătesc pentru ei și fetițele lor, la importanța unei alimentații echilibrate, bazate pe produse ecologice, produse ce se găsesc într-o varietate din ce în ce mai mare și în România.

Alegerea unei alimentații sănătoase

Trebuie precizat că produsele certificate ecologic reprezintă o alegere responsabilă și un pas important către un stil de viață sănătos. Din grija pentru sănătatea clienților, dar si pentru mediul înconjurător, Lidl oferă o gamă variată de produse bio, de la fructe si legume la paste, ciocolată, ouă, cafea sau mâncare pentru bebeluși.

Florin și Cristina Dumitrescu își deschid așadar, la propriu, ușa casei pentru public și vor împărtăși din secretele pe care le-au descoperit în materie de ingrediente și rețete echilibrate, de când au devenit părinți.

Atunci când iubești, fără să-ți dai seama, devii mai atent la o serie de lucruri care până atunci păreau nesemnificative. Aceasta este ideea de la care a pornit întreaga campanie LIDL, a cărei imagine sunt Florin și Cristina, campanie care își propune să aducă în atenția clienților avantajele pe care le au produsele ecologice.

Produsele bio

Un produs bio este cultivat sau obținut cu mare atenție, pământul pe care crește, respectiv mediul din care provine trebuie să fie ferit de orice substanță chimică în ultimii câțiva ani, iar producătorii trebuie să țină o evidență scrisă a tuturor operațiunilor. Produsele bio întâlnesc doar substanțe naturale, ecologice.

Ele nu sunt atinse de organisme modificate genetic, insecticide, pesticide, hormoni, aditivi, substanțe chimice etc. Consumul de alimente bio reduce expunerea la pesticide și bacterii rezistente la antibiotice. Iar procesul lor de cultivare sau obținere este făcut în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Lidl este primul retailer care a introdus în magazine un întreg sortiment de produse BIO, iar numărul acestora este în continuă creștere. Pe lângă produsele ecologice din sortimentul permanent, Lidl introduce periodic în ofertă și produse bio de tip in-out în cadrul ofertelor săptămânale de luni sau de joi, așa cum este cazul ofertei disponibile de joi, 5 martie.

Printre produsele bio care se găsesc în magazinele Lidl se numără ouă, iaurturi, unt, paste, cafea, brânzeturi sau mezeluri, precum și legume și fructe.

Incursiune în bucătăria personală

În noua campanie ai cărei vectori de imagine sunt Cristina și Chef Florin Dumitrescu, produsele bio devin sinonime cu o declarație de iubire pentru cei dragi, iar incursiunea în casa familiei Dumitrescu, în bucătăria lor, în living sau la masă alături de fetițe este nu numai o ocazie de a-i vedea pe cei doi în ipostaze inedite și uneori amuzante, ci și de a afla rețete noi, realizate cu ingrediente de cea mai bună calitate.

”Noi am fost mereu un cuplu discret și nu am afișat prea multe din viața noastră de familie, de acasă. Multă lume nu știe, de exemplu, că noi și lucrăm împreună în multe proiecte care nu se văd pe sticlă. Ne-am gândit însă că mare parte din lucrurile pe care le-am aflat despre un stil de viață armonios de când am devenit părinți pot fi de folos și altora. Așa că am acceptat să împărtășim din stilul nostru de viață, să arătăm cum trăim, cum gătim acasă pentru noi și pentru copii, ce alegeri facem atunci când mergem la cumpărături, în speranța că îi vom inspira și pe alții. N

Nu suntem perfecți, dar mai ales de când am devenit părinți grija noastră pentru o viață echilibrată a crescut. Eram atenți și înainte, dar acum cu atât mai mult. Și da, a fost o provocare pentru mine să accept invitația Lidl de a mă implica într-un proiect video și am emoții. Dar cred că cei care vor urmări acest serial online nu numai că vor afla rețete delicioase și sănătoase, dar se vor și distra, pentru că la noi în familie apar mereu situații haioase”, spune bucuroasă Cristina Dumitrescu Sima.

”O mare provocare”

La rândul lui, chef Florin Dumitrescu recunoaște că deși el este bucătarul de meserie din familie, acasă soția sa este cea care are ultimul cuvânt de spus.

”Cristina a fost și este în continuare persoana care m-a susținut mereu în toate proiectele mele. Și mă bucur că acum avem ocazia să apărem împreună într-un serial care ne prezintă așa cum suntem noi acasă.

Noutatea este că nu mă veți vedea doar pe mine gătind, ci și pe Cristina, care are o mulțime de tipsuri de împărtășit despre alimentația sănătoasă. Pentru mine, să gătesc acasă este mereu o provocare, pentru că fetele vor mereu ceva nou, iar eu, ca părinte, trebuie să aleg ce e mai sănătos pentru ele, dar care să fie și gustos”, recunoaște Florin.

”Vă imaginați așadar ce mari provocări am acasă când mi se cere un desert delicios, fără zahar, de exemplu! O să vedeți și voi în serial cum mă distrez eu acasă cu cele trei fete ale mele!”, a mai spus chef Florin Dumitrescu.

