La șase ani de la cununia civilă, chef Florin Dumitrescu s-a asigurat cã soția sa, Cristina, va avea parte de o aniversare memorabilă și i-a organizat o cină surpriză cu ajutorul colegilor săi.

Fără niciun indiciu, Cristina Dumitrescu a fost așteptată de echipa de make-up artists și hairstylists, în vreme ce colegii din producția show-ului ”transformau” întreaga cameră de relaxare a chefilor într-un decor romantic, demn de o cină aniversară memorabilă. Pe lângă buchete de flori, șampanie și poze de familie integrate perfect în decor, Florin Dumitrescu s-a asigurat că desertul conceput special pentru soția sa nu va lipsi din meniul zilei. Pomme du Simma, preparat ce îi poartă și numele, are la bază toate ingredientele preferate ale Cristinei: măr în foietaj, caramel, scorțisoară și frișcă cu piper: „Chiar de la începutul relației am încercat să creez un desert care să o reprezinte şi cred că am reuşit”, mărturisea acesta.

Surpriza lui chef Florin Dumitrescu i-a mobilizat și pe dragii săi colegi, chefii Bontea, Scărlătescu, dar și pe Gina Pistol, ce au avut un aport considerabil în organizarea unei cine aniversare pe platourile de filmare ale show-ului. Reacția Cristinei, pe care telespectatorii Antena 1 o vor putea urmări în cel mai nou sezon Chefi la cuțite, va fi urmată și de câteva mărturisiri emoționante despre o relație construită pe ”rețeta perfectă”: ”Când l-am întâlnit mi-a gătit o porție de melci. Lui i s-a părut fascinant că păream foarte delicată, dar îmi plăcea foarte mult să mănânc. (…) Florin este un om foarte corect, cu simțul dreptății, cu coloana vertebrală, cu bun simț, cu voință și tot ce face, face cu foarte multă dragoste”, a declarat aceasta emoționată.

Din 9 și 10 septembrie, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu sezonul 7, ce va înteți competiția gustului atât între jurați, cât și între bucătarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar.

Te-ar putea interesa și: