Charterele către Egipt, cel mai vândut produs anul acesta, cererea fiind cu 700% mai mare ca în 2019

Cele mai căutate stațiuni sunt deja clasicele Hurghada și Sharm El Sheikh, unde populația locală este vaccinată în proporție de aproape 100%. Turoperatorul Cocktail Holidays are pachete charter către cele două stațiuni cu plecare din București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova și Timișoara, fie cu Tarom, fie cu Blue Air. Plecările din București au cea mai mare frecvență, de altfel, charterele către Hurghada sunt operate doar din Capitală. Ca bonus, Cocktail Holidays continuă și anul acesta să ofere transportul gratuit din țară către aeroportul Otopeni. Pachetele puse în vânzare sunt disponibile până în martie 2022, gradul de ocupare fiind deja de peste 45% anul acesta, respectiv 25% pentru cursele programate anul viitor.

Tarifele încep de la 417 euro/pers pentru plecările din București, respectiv de la 457 euro/pers pentru restul țării și includ 7 nopți de cazare la hoteluri de 4* all inclusive, trasnsport cursă charter, taxe de aeroport, transferuri, asistență turistică și asigurarea de călătorie care include și protecția pentru COVID-19.

„Pe Egipt am reluat operarea anul trecut, în perioada Crăciunului, și de atunci am avut chartere constant. În contextul pandemiei, e considerat o destinație Verde și, astfel, e primul an în care am putut să operăm două zboruri timp de 52 de săptămâni pe an, adică tot anul: unul spre Sharm El Sheikh, altul spre Hurghada, plus croaziere în Cairo. Peste 32% din totalul de vânzări de anul acesta a fost pe Egipt, cererea turiștilor fiind cu 700% mai mare decât în 2019. Putem spune că Egiptul a fost colacul de salvare, care ne-a ajutat în această perioadă deosebit de dificilă pentru industria turistică, în general”, spune Dan Goicea, CEO Cocktail Holidays.

Pentru a intra în Egipt, turiștii au nevoie de certificat de vaccinare acreditat COVID-19

Pentru a intra în Egipt, turiștii au nevoie de certificat de vaccinare acreditat COVID-19, care să ateste faptul că au fost complet vaccinați cu cel puțin 14 zile înainte de sosire ori de un test PCR negativ, test prelevat cu maximum 72 de ore înainte de călătorie. De altfel, Cocktail Holidays le pune la dispoziție turiștilor săi posibilitatea de a face testul PCR la un tarif preferențial, având parteneriate cu două clinici acreditate.

Pentru vacanța de iarnă, Cocktail Holidays anunță și două noutăți, mai exact zboruri charter de Crăciun și Revelion către două destinații pe care le avea deja în portofoliu, dar pe curse de linie. E vorba de pachete charter către Dubai, cu plecare din București și Craiova, și către Madeira, cu plecare din București și Cluj. Pentru Dubai, pachetele turistice încep de la 549 euro/pers (hotel de 3* cu mic dejun, sejur de 8 nopți) pentru plecările din București și de la 566 euro/pers (hotel de 3* cu mic dejun, sejur de 6 nopți) pentru plecările din Craiova. Pachetele charter către Madeira încep de la 727 euro/pers (hotel de 3* cu mic dejun, sejur de 7 nopți).

„Am avut Dubai cu plecări de Crăciun și Revelion și în anii anteriori, dar erau pe curse de linie. Datorită cererii crescute, anul acesta am ales să introducem curse charter și să venim astfel în întâmpinarea clienților noștri, oferindu-le tarife mult mai avantajoase. Chiar dacă și anul acesta a fost unul destul de dificil, din cauza pandemiei, ne dorim ca turiștii să-și păstreze încrederea și dorința de a se bucura de vacanțele mult dorite și așteptate. La fel ca și în 2020, acordăm o atenție deosebită siguranței turiștilor noștri, motiv pentru care toate pachetele includ asigurarea medicală și storno Cocktail Travel Protection, care acoperă și riscurile de îmbolnăvire cu virusul Covid19”, afirmă Dan Goicea, CEO Cocktail Holidays.

Ca și în anii precedenți, turiștii care doresc să petreacă Revelionul în străinătate pot opta și pentru charterele către Antalya, la tarife ce încep de la 575 euro/pers (hotel 5* all inclusive, sejur de 6 nopți). Oferta completă este disponibilă online, pe www.cocktailholidays.ro.

De la începutul anului, peste 33.000 turiști și-au rezervat vacanțele cu turoperatorul Cocktail Holidays, estimările fiind ca până la finalul anului numărul acestora să depășească 40.000.