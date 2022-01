„Partenerul de la destinație contează cel mai mult, de aceea devine vital să alegi unul mare, pentru că astfel nu riști să nu se poată face rambursarea, să ți se ofere mai puțin decât ți s-a promis, iar clienții să se simtă păcăliți. Acesta este motivul pentru care nu am făcut niciodată revânzare pentru vreun pachet, ci am ales cea mai grea cale în turism, aceea de a oferi propriile pachete. Acest lucru, deși este mult mai dificil și implică mai multă muncă, oferă mult mai multe satisfacții. O agenție care oferă propriile pachete își asumă răspunderea față de clienți, ca organizator, se implică în orice eventuală problemă care poate apărea la destinație și o rezolvă. Pe viitor, din cauza nenumăratelor probleme pe care le-au avut în ultimii doi ani, turiștii verifică și vor continua să caute referințe despre partenerii de la destinație”, a declarat Cristina Adriana Nae, managerul agenției de turism Bonjour-Tour.

Potrivit specialistului în turism, au fost foarte multe situații în care, la reclamațiile făcute de oamenii care au cumpărat pachete early booking, înainte de pandemie, li s-a răspuns, că nu s-au rambursat banii de la destinație și, prin urmare, acesta este motivul pentru care nici agenția nu le poate da banii înapoi.

„În realitate, singura țară care nu a rambursat cazările plătite, spre surpriza tuturor agențiilor de turism, a fost Grecia. Au trecut doi ani și de acolo tot nu ne-au fost dați banii plătiți degeaba. Ceilalți parteneri din Bulgaria, Turcia sau Egipt, spre exemplu, au returnat banii de cazări, chiar dacă, multe agenții le-au spus oamenilor că nu s-au primit banii respectivi”, afirmă Cristina Nae.

Bonjour-Tour, agenția manageriată de ea, iar din vara lui 2021, CEO, este de numai doi ani și jumătate pe piață, dar se poate lăuda deja cu sute de turiști mulțumiți, după vacanțele de lux petrecute în Egipt, numarul 1 in topul destinatiilor preferate de romani – alte destinații care s-a aflat în 2020 și 2021, iar în acest an promite să devină locul 1 în preferințele românilor -, Dubai, Tunisia, Cipru sau Franța, iar pentru Malta, Bulgaria si Romania pregatim pachete speciale de vacante de lux.

„După o vacanță în Egipt, în care mie și familiei mele ni s-a oferit, la destinație, o locație mizerabilă, pentru care am plătit 2.800 de euro, am decis să deschid o agenție de turism, care să le ofere turiștilor din România o experiență cu adevărat de poveste, în această țară cu potențial, care îmbină perfect istorie, mare și deșert, pentru ca oamenii să poată vedea Egiptul frumos, de cinci stele, practic Maldivele aflsate la doar câteva ore de zbor față de România.

Respectăm drepturile turiștilor și lucrăm cu echipe extraordinare, în fiecare destinație, care ne ajută cu toată partea de organizare și care sunt gata să rezolve orice problemă semnalată de turiști. Acum, spre exemplu, în Egipt, compania Travco, prin Walid el Sofi este organizatorul nostru la destinație, fie că e vorba de Hurghada, Marsa Alam, Elguna, Sharm, Marsa Matruh. Acum partenerii de acolo își prezintă singuri locațiile și serviciile, live, pe platformele noastre, pentru ca turiștii români să poată vedea hotelurile nu doar în pozele prelucrate, de pe site-uri, ci fără filtre, așa cum sunt în realitate. De același profesionalism ne bucurăm însă și în Dubai, unde lucrăm cu Ronald Reegan sau în Tunisia, unde îl avem partener pe Wissem Benhassine”, a mai explicat Cristina Adriana Nae.

Dacă ar fi să facă un top al destinațiilor preferate ale românilor, din acest an, reprezentanta Bonjour-Tour pune pe primul loc Egiptul și crede că va fi urmat de Iordania, o altă țară care îmbină perfect relaxarea, istoria și aventura, unde se lucrează, de asemenea, un organizator foarte important, în persoana lui Alex Sweis, reprezentantul Experience Team Travel.

”Dubai rămâne în topul luxului, pentru Valentine’s Day și, în general, până la 31 martie 2022, pe perioada Expo Dubai, un eveniment fabulous, care are loc o dată la patru ani. Aici li se oferă turiștilor pachete de 7 nopți, de 5 nopți și de 4 nopți, cu zboruri FlyDubai, companie care organizează 4 curse/ zi.

Parisul va fi pe val în martie, când se vor aniversa 30 de ani de la inaugurarea Disneyland și când ne dorim să organizăm un grup mare, pentru că va fi cu adevărat memorabil.

De asemenea, de Paște, în Egipt, românii vor putea experimenta luxul absolut într-un complex Titanic Royal, format din patru hoteluri, cu plaje cu nisip alb, unde berea se servește la frapieră. Pentru toate aceste vacanțe în afara țării, prețurile pot concura cu succes, cu multe din ofertele pentru sejururi în România”, subliniază Cristina Adriana Nae, adăugând că ofertele ar putea fi și mai accesibile, dacă turiștii de la noi nu ar mai fi atât de temători când e vorba despre early booking.

Marii perdanți ai anului 2022 se anunță, conform specialistului, Bulgaria, care după doi ani de vacanțe permisive a impus numeroase restricții turiștilor, lucru care nu va fi pe placul românilor, vaccinați în procent mai mic de 50%, precum și Turcia, care vine după doi an în care a lăsat la pământ ștacheta serviciilor, dar a păstrat prețurile, ca în vremurile în care cele cinci stele pe care le ofereau erau cu adevărat cinci stele.

CÂT COSTĂ O VACANȚĂ

Ziua Îndrăgostiților în Egipt

Pachetele pentru Egipt sunt de 4 sau de 7 nopți all inclusive sau ultra all inclusive, transport Charter cu plecări din București, Cluj, Timișoara, Bacău, Iași, Sibiu, Oradea , transfer aeroport-hotel-aeroport și asistență turistică pe toată perioada. Un astfel de sejur costă de la 684 de euro/ persoană.

De Ziua Îndrăgostiților, în perioada 13-16 februarie, cele patru zile de răsfăț pentru cupluri costă 769 de euro/ persoană și includ toate vizitele, cină romantică, city tour, transport direct, transfer aeroport – hotel – aeroport, asistență turistică în limba română și 4 nopți de cazare la Hotel Sofitel Cairo Nile El Gezirah 5.

Hotelul se află în centrul orașului, la câțiva pași de Operă și Turnul Cairo, precum și de Muzeul Egiptean și piața tradițională Khan El Khalili. Are o piscină spectaculoasă în aer liber, 5 restaurante, care servesc specialități marocane, egiptene și italiene și 2 baruri, Sunny Bar și Window on the Nile.

Programul de excursii include Piramidele, Sfinxul, Muzeul Egiptean din Cairo și o cină romantică memorabilă pe Nil.

Zile de sărbătoare în Lumea Disney

În perioada 4-8 martie e petrecere La Paris, unde Disneyland sărbătorește 30 de ani de la inaugurare. Prețurile pornesc de la la 626 de euro pentru un superpachet cu cazare la Radisson Blu Hotel Paris 4* în zona apropiată parcului Marne-la-Vallée, la doar câteva minute distanță de Parcul Disneyland Paris, cu mic dejun englezesc, transferuri aeroport – hotel – aeroport și însoțitor de grup

Descoperă Dubai în doi

O vacanță de Ziua Îndrăgostiților, într-unul din cele mai bine cotate hoteluri din Dubai, Rove Marina oferă un cadru de poveste, fiind situat într-unul dintre cele mai animate și mai spectaculoase cartiere, costă 745 de euro/ persoană. Cele 5 nopți de poveste încep pe 10 februarie și se încheie pe 15 februarie, iar pachetul include bilet la Expo Dubai, transfer aeroport – hotel – aeroport, mic dejun, plus însotitor de grup.

Pentru detalii suplimentare despre pachete organizatorii vă pun la dispoziție numărul de telefon + 40 799 240 238, adresa de e-mail [email protected] și pagina de Facebook Bonjour-Tour.

(P)