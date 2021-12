Vestea momentului despre certificatul verde la locul de muncă! Au anunțat chiar azi, 30 decembrie

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat joi seara, la TVR 1, că ideea introducerii certificatului verde la locul de muncă nu a fost abandonată și că orice măsură trebuie luată în funcție de situația epidemiologică.

„Am cautat ca masurile sa fie in acord cu incidenta de infectare, astfel incat masurile sa ne ajute in partea de preventie. Au fost multe discutii si dezbateri, analize cu specialisti de la Ministerul Sanatatii, am discutat cu asociatiile profesionale.

Am cautat sa identificam si sa coordonam tot ce inseamna masura astfel incat sa putem sa intampinam valul 5 cu un pachet de masuri pentru a putea sa reusim sa aplicam ce am invatat din celelalte valuri cu care ne-am confruntat si sa folosim ce a aparut nou in cei aproape doi ani de pandemie”, a declarat premierul.

De asemenea, Nicolae Ciucă a mai precizat că fiecare măsură ”trebuie să fie pe masă”, deciziile urmând să fie luate în funcție de cum evoluează situația epidemiologică în România.

”Nu cred ca trebuie sa abandonam nimic. Fiecare solutie trebuie sa existe pe masa si in functie de cum evolueaza situatia vom lua deciziile la momentul respectiv. Am cautat sa inteleg rolul certificatului Covid-19.

Certificatul ajuta in sensul in care realizeaza o spatiere, adica nu creaza acea presiune foarte mare intr-un interval foarte mic de timp asupra sectiilor ATI si UPU din spitale”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Beneficiile certificatului verde

Carmen Dorobăț, medic infecţionist şi manager al Spitalului de Boli Infecţioase “Sf Parascheva” din Iaşi, s-a arătat în favoarea certificatului verde, subliniind că acesta și-a arătat utilitatea. Cu toate acestea, medicul spune că trebuie introduse în lege şi anumite situaţii particulare, precum persoanele care au contraindicaţii la vaccin.

“Legiuitorul nu trebuie să uite că trebuie să le aibă în vedere, astfel încât să nu se creeze nemulțumiri în populație”, afirmă medicul infecţionist, potrivit

“Vedem această tehnică a utilizării certificatului verde pentru a intra în anumite zone, s-a dovedit că pe de o parte, a crește numărul de vaccinați, de cealaltă parte, a crea o anumită ordine și o siguranță a celor vaccinați în spațiile închise potențial aglomerate duce la scăderea numărului de infectări.

Categoric trebuie să avem în vedere persoanele care au contraindicații la vaccin și aici trebuie să fie lege, un amendament în acest sens. Pe de altă parte sunt cei care au trecut prin boală și cu dovada trecerii prin boală, cu anticorpii prezenți, și aici este o altă situație care, de asemenea, arată o protecție pentru un anumit interval de timp, după ce persoana a trecut prin boală.

Deci sunt o serie de situații particulare în care legiuitorul nu trebuie să uite că trebuie să le aibă în vedere, astfel încât să nu se creeze nemulțumiri în populație”, a mai declarat medicul Carmen Dorobăț.