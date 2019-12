Cei cu dare de mână au la dispoziții petreceri exlcusiviste în Dubai sau St. Barts unde prețurile pentru sărbătoarea de Anul Nou pot depăși 80 de mii de dolari.

Dacă vreţi să fiţi printre primii pământeni care păşesc în noul an, atunci Sydney este destinaţia perfectă pentru Revelion. În plus, metropola australiană se laudă an de an cu cel mai spectaculos foc de artificii din lume. Preţul mediu de cazare pentru un hotel de 3 stele este de 200-400 € şi poate trece de 400 de euro, dacă rezervarea este făcută în ultimul moment.

Revelion la cea mai cunoscută petrecere din lume

Schimbăm continentul şi dacă vreţi să luaţi parte la cea mai cunoscută petrecere de revelion din lume, atunci trebuie să ajungeţi la New York. Time Square şi bila celebră care cade de 112 ani în ultimul minut al anului adună anual peste 1 milion de turişti.

Preţul mediu de cazare în noaptea de Revelion într-unul dintre hotelurile de 3 stele ale metropolei depăşeşte 250 de dolari. Însă dacă vreţi să participaţi la una dintre petrecerile private din oraşul care nu doarme niciodată, trebuie să scoateţi din buzunar aproximativ 2.000 de dolari.

Pentru cei care vor să petreacă de Revelion pe o plajă exotică, alături de vedete din întreaga lume, St. Barts este destinaţia ideală. Doar că bugetul este şi el pe măsură. 30.000 de dolari pentru o vilă cu 6 dormitoare. În preţ intră un bucătar şef personal şi un majordom şi o piscină privată de 20 de metri înconjurată de ziduri de 3 metri pentru ca intimitatea să fie deplină.

O altă destinaţie exclusivistă pentru Revelion 2020 este Burj Al Arab Jumeirah din Dubai, considerat cel mai luxos hotel din lume. Anul acesta este pentru prima dată când hotelul îşi va deschide porţile în noaptea dintre ani şi pentru cei care nu sunt cazaţi acolo, localnici sau turişti veniţi din toată lumea. O petrecere de Revelion aici poate depăşi 80 de mii de dolari. În preţ intră preparate culinare gătite de cei mai în vogă şefi bucătari, un somelier care va servi cele mai rafinate şampanii şi un DJ care va anima atmosfera până la primele ore ale dimineţii.

Pentru cei care Revelionul înseamnă zăpadă şi ski, Alpe d’Huez. din Alpii Francezi se poate dovedi cea mai potrivită alegere.

Desemnată pentru al treilea an consecutiv cea mai bună staţiune de ski din Europa, este situată la 1.869 m altitudine, pe versantul sudic a masivului Grandes Rousses. Este numită „Insula în soare” datorită celor 300 de zile însorite pe an. Pentru un sejur de 7 zile aici în această perioasă, preţurile ajung la 2500 de euro pentru un hotel de 3 stele şi se apropie de 4.000 de euro dacă vreţi să vă cazaţi la 4 stele.

Te-ar putea interesa și: