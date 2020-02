„Noi am transmis către Consiliul Economic şi Social spre avizare toate proiectele de ordonanţă de urgenţă. Unele dintre proiectele de ordonanţă de urgenţă care nu aveau toate avizele nu au fost luate în dezbaterea plenului Consiliului Economic şi Social, dar noi ne-am îndeplinit obligaţia de a transmite conţinutul proiectelor de ordonanţă. Avizul CES-ului este un aviz facultativ, noi încercăm să ţinem cont”, a afirmat Ludovic Orban, vineri, la Balş.

Întrebat despre faptul că OUG pe Sănătate a fost adoptată marţi de Guvern fără avizul Consiliului Legislativ şi „cine ar trebui să plătească pentru asta”, el a spus: „Ordonanţa de urgenţă (pe Sănătate – n.r.) şi toate ordonanţele de urgenţă au fost adoptate în corpul actului normativ, este o problemă secundară”. El a explicat că document are este absolut necesar pentru realizarea stocurilor de materiale, echipamente, substanţe, pentru a preveni şi, eventual, combate coronavirusul.

Premierul a adăugat că o altă OUG a vizat lansarea programului „de înfiinţare de distribuţie de gaz natural cu finanţare de 500 de milioane de euro, din care 200 de milioane de euro chiar în cursul acestui exerciţiu financiar-bugetar”. „Deci, este o urgenţă pentru că trebuie declanşat apelul cât mai repede, astfel încât să putem să semnăm contractele, să realizăm lucrările în perioada de timp în care ni se mai permite un exerciţiu financiar bugetar, respectiv perioada n plus 3”, a spus Orban, citat de Agerpres.

El a menţionat şi OUG privind pregătirea alegerilor anticipate, situaţie care nu este reglementată. „Există această eventualitate, există această posibilitate să se ajungă la alegeri anticipate, neexistând reglementare, evident că a trebuit să adoptăm în forma unei ordonanţe de urgenţă. În spatele fiecărei ordonanţe de urgenţă pe care am adoptat-o a existat un motiv solid, puternic, legitim şi emiterea acestora, adoptarea acestor acte normative era fundamentală fie pentru zonele societăţii româneşti, ale economiei româneşti, fie pentru nevoi reale ale românilor”, a susţinut Orban.

În acelaşi context, premierul a explicat că Guvernul a fost grăbit în procedură de faptul că data dezbaterii şi votului pe moţiunea de cenzură a fost modificată. „Să ne aducem aminte că noi am fost grăbiţi în procedură şi din cauza faptului că, iniţial, moţiunea de cenzură, din planificarea care fusese făcută publică, nu trebuia să dezbată şi să voteze miercuri, ci luni, adică lunea care vine. Or, noi, în momentul în care am aflat de decizia majorităţii Birourilor permanente reunite ca dezbaterea şi votul la moţiunea de cenzură să aibă loc miercuri, toate proiectele de urgenţă care erau necesare să intre în vigoare în eventualitatea…

Erau absolut necesare să intre în vigoare, toate le-am luat în dezbaterea Guvernului, unele dintre ele, e adevărat, neavând toate avizele, pentru că planificarea care fusese făcută a trebuit devansată şi noi a trebuit să luăm în dezbatere actele normative. Sigur că, evident, toate observaţiile ministerelor avizatoare… este una din regulile pe care eu le am în aprobarea actelor normative, este obligaţia de a însuşi observaţiile furnizate de ministerele avizatoare, în special Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor. Ca atare, nu văd absolut niciun fel de motiv procedural ca să fie sub semnul întrebării ordonanţele de urgenţă”, a mai declarat Orban.

Premierul a subliniat că poate să demonstreze oricărui om şi oricărui reprezentant al oricărei instituţii „necesitatea absolută a adoptării acestor ordonanţe”. Guvernul Orban a adoptat marţi noaptea 25 de Ordonanțe de Urgență, într-o şedintă de guvern maraton, care a ținut de la ora 14 până la ora 23:30.

