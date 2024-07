Dacă nu știați, China este, de departe, cel mai mare producător de pepene verde din lume. În fiecare an, peste 60 de milioane de pepeni verzi sunt cultivați în China și sunt exportați în întreaga lume.

Nicio altă țară din lume nu se compară cu China

Cu o producție de pepeni verzi atât de mare, China poate exporta aproape în orice colț al lumii. China exportă cel mai mult în Vietnam. Hong Kong, Malaezia și Thailanda sunt alte țări importante în care se vinde pepenele verde cultivat în China.

Nicio altă țară nu se compară cu China când vine vorba de producție, dar există și alte locuri, cunoscute pentru cultivarea pepenilor verzi.

Turcia produce anual în jur de 3,5 milioane de pepeni verzi

Turcia produce anual în jur de 3,5 milioane de pepeni verzi, ocupând locul doi.

Urmează India, cu 2,8 milioane, Iran cu 2,7 milioane și Algeria cu 2,3 milioane. Mexicul nu se află în top 10, deși produce aproximativ 1,2 milioane tone de pepene verde în fiecare an.

Statele Unite nu importă pepeni din China

Statele Unite nu importă pepeni verzi din China. De fapt, California produce cea mai mare cantitate, mai mult decât orice stat din SUA, iar Florida, Georgia și Texas completează Top 5 cele mai mari producătoare state americane.

În 2019, SUA au produs peste 3 miliarde de tone de fructe.

Pepenii verzi pe care îi importă SUA provin, de obicei, din America Centrală.

Aproximativ 80% din pepenii importați sunt aduși din Mexic, dar alte țări, precum Costa Rica și Guatemala, furnizează Americii deliciosul fruct.

De ce trebuie să mâncăm pepene verde

O porție de pepene verde, tăiat cubulețe, are următorul profil nutrițional în grame (g), miligrame (mg), micrograme (mcg) sau procente din valoarea zilnică (% DV):

Calorii: 46

Proteine: 0,9 g

Grăsimi: 0,2 g

Carbohidrați: 11,5 g

Fibre: 0,6 g

Zahar: 9,4 g

Vitamina C: 12,5 mg: 14% DV

Vitamina A: 43 mcg: 5% DV

Pepenele verde este foarte bogat în vitamina C, care acționează ca un antioxidant și susține sănătatea imunitară, ajută la vindecarea rănilor și la creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Este o sursă naturală de licopen, cunoscută pentru potențialul de a reduce riscul de cancer de prostată și boli de inimă. De asemenea, este o sursă de citrulină, care poate contribui la creșterea fluxului sanguin, aducând beneficii performanței în timpul exercițiilor fizice, scrie verywellhealth.com.

Beneficiile pepenelui verde pentru sănătate

Pepenele verde sprijină hidratarea și contribuie la menținerea greutății, sănătatea ochilor, și ameliorează durerile musculare.

Corpul are nevoie de apă pentru a elimina deșeurile, a lubrifia articulațiile și a menține temperatura. Dacă se pierde prea mult lichid și nu se recuperează, apare deshidratarea, provocând simptome ca oboseală, amețeli, gură uscată și confuzie.

Pepenele verde conține 91% apă, ceea ce îl face un aliment ideal pentru a vă ajuta să fiți bine hidratat.

Menține greutatea corporală

Cu conținutul ridicat de apă și densitatea calorică scăzută, pepenele verde poate ajuta la gestionarea greutății. Un mic studiu a constatat că un consum zilnic de pepene verde contribuie la o sațietate mai mare decât o gustare cu conținut scăzut de

grăsimi, timp de până la 90 de minute după consum.

Sprijină sănătatea ochilor

Pepenele verde este o sursă bună de vitamina C. Studiile observaționale au constatat că o cantitate mai mare de vitamina C poate reduce riscul de cataractă (atunci când cristalinul ochiului, în mod normal clar, devine tulbure). Vitamina A din pepenele

verde este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă a ochilor, în special în sănătatea retinei.

Întărește sistemul imunitar

Vitamina C este crucială pentru funcționarea sistemului imunitar. Aportul insuficient de vitamina C poate duce la afectarea imunității și la un risc mai mare de infecții. In plus, citrulina din pepenele verde are rol potențial antioxidant și vasodilatator (lărgirea vaselor de sânge).