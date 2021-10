„La noi, de fapt, nu este nici o criza a energiei. Cei cu care am mai vorbit in ultima vreme, imi spun că pur si simplu suntem furati.

Au mimat aceasta „LIBERALIZARE” a pietei si apoi ‘INTERCONECTAREA ” cu pietele Europene.

Ce nu se spune insa este faptul ca in afara de posibilitatea de a vedea preturile de pe alte piete, nu ai posibilitatea sa cumperi de pe alte piete.

Iti trebuie contracte de transport cu tarile pe care le tranzitezi, contracte de Crossborder cu Transelectrica, rezervare de capacitate – ori toate aste nu se fac batand din palme, costa niste bani , iar colac peste pupaza, Statul Roman, prin Transelectrica a micsorat capacitatea de transborder cu 50%.

Ce sa faci ? Atunci de unde sa iei curent?

Pe piata de contracte forward nu se scot mai mult de 15-20 MWH/zi, in conditiile in care Romania consuma circa 180.000 MWH/ZI, iar in piata SPOT se vand minium 90.000-120.000 MWH/zi. De unde de altundeva sa iei energie?

Cea mai mare problema pare a fi că nu se vede Padurea de praful care ni s-a aruncat in ochi cu „contextul european”.

Ce treaba are Romania cu „contextul european” cand are cel mai bun mix de energie?

Adrian Năstase, despre criza energetică din România

Statul Roman, care este actionarul majoritar la peste 70% din capacitatea de productie a energiei electrice, ce face? Lasa reprezentantii sai – coafeze, sportivi, etc – in consiliile de administratie si le spune sa nu faca nimic.

Cel mai usor pentru stoparea acestei crize ar fi interventia Consiliului de administratie al fiecarei intreprinderi si limitarea pretului la 200% profit.

Ganditi-va ca la Hidro avem pret de cost de 80 lei/MWH si la Nuclear 100 lei/MWH. Le-ar ajunge 400-500 lei/MWH ? Evident că da.

Ceea ce se propune, cu plafonarea preturilor, nu se poate face numai pentru populatie pentru că, automat, cei care au cumparat energie mai scumpa, vor renunta la toti consumatorii casnici, care vor trece in FUI. Dar intreprinderile ce vor face? Se vor inchide, pentru ca nu vor mai fi competitive pe piata. Asta va duce la somaj, cheltuieli, lipsa de venituri la buget , etc.

Prin „plafonarea preturilor” vor fi loviti doar Furnizorii pentru că numai ei vor fi obligati sa aplice preturile plafonate, nu si Producatorii.

Si atunci ce s-a rezolvat daca eu trebuie sa va facturez cu pretul plafonat dar nu am de unde sa cumpar cu acel pret? Aici este o problema foarte serioasă.

Aseara tarziu s-a anuntat pe retelele de socializare ca Electrica va cumpara mai multe parcuri fotovoltaice – 35 MWH putere instalata. Dar cum sa cumperi 35 MWHp cu 35 milioane euro cand costul unui mWHp, instalat nou, este acum de maximum 600.000 Euro? Se pare că firmele respective sunt germane.

Eu cred că parlamentul ar trebui să organizeze audieri publice cu responsabilii – români si străini – din sectorul energetic si să ia măsuri transante, sesizând organe de anchetă penală si subliniind responsabilitatea CSAT si serviciilor de informatii.

Nu cred că o tară intreagă poate să accepte să fim tratati ca niste fraieri doar pentru ca premierul interimar să mai peticească putin bugetul din taxele suplimentare venite prin cresterea preturilor la energie pentru români.”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal.