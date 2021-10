Adrian Năstase, fostul premier al României, a avut un comentariu dur la adresa declarațiilor făcute de Klaus Iohannis la Centrala de la Cernavodă. Fostul premier consideră că șeful statului ”a fugit de criza politică din Bucuresti pentru a face gargară la Cernavodă”.

„Astazi, Iohannis a mers la Centrala Nucleară de la Cernavodă pentru a sărbători 25 de ani de la punerea in functiune a Unitătii nr 1 de acolo. Poate că ar fi trebuit insă să-l invite si pe Nicolae Văcăroiu, cel care a asigurat finantarea acelui proiect in mandatul său de premier. In contextul unei crize energetice fără precedent, Iohannis, in al 7-lea an al mandatelor sale, realizează importanta centralelor nucleare si ne arată „desenul” celor două unităti nefinalizate si care vor fi construite de americani sau de francezi sau de cei care lucrează la reactoarele modulare. In esentă, Iohannis a fugit de criza politică din Bucuresti pentru a face gargară la Cernavodă”, a scris Năstase pe blogul său.